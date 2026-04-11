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आमेर में हाथियों का हेल्थ टेस्ट! अनफिट पाए गए तो सफारी पर लगेगी रोक

Rajasthan News: आमेर फोर्ट के हाथी गांव में 76 हाथियों का हेल्थ चेकअप किया गया. वन विभाग ने ब्लड, यूरिन समेत कई जांच कर फिट-अनफिट सर्टिफिकेट जारी किए. अनफिट हाथियों को सफारी से रोका जाएगा. महावतों को देखभाल और खानपान की जानकारी भी दी गई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Apr 11, 2026, 06:02 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 06:02 PM IST

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आमेर में हाथियों का हेल्थ टेस्ट! अनफिट पाए गए तो सफारी पर लगेगी रोक

Jaipur Elephant Health Check Up: आमेर फोर्ट पर होने वाली हाथी सफारी में पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग समय-समय पर हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाता है. इसी कड़ी में आज आमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध हाथी गांव में पशु चिकित्सकों की टीम ने 76 हाथियों का विस्तृत हेल्थ चेकअप किया. इस दौरान सभी हाथियों की बारीकी से जांच की गई, ताकि सफारी के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान हाथियों के ब्लड, यूरिन, हार्टबीट, आंखों, त्वचा और पेट समेत कई अंगों की जांच की गई. इसके अलावा संक्रमण से जुड़ी बीमारियों और शारीरिक स्थिति का भी आकलन किया गया. जांच के बाद वन विभाग की ओर से हर हाथी को उसकी स्थिति के अनुसार फिट या अनफिट का सर्टिफिकेट दिया जाता है.

वन विभाग के अनुसार, जो हाथी अनफिट पाए जाते हैं, उन्हें आमेर फोर्ट या अन्य जगहों पर सफारी और समारोहों में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती. यह फैसला पूरी तरह से हाथियों और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया जाता है.

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वरिष्ठ वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉ. अरविंद माथुर ने बताया कि जांच के दौरान हाथियों के ब्लड, यूरिन और अन्य सैंपल लिए गए हैं. इन सैंपल को आगे की जांच के लिए आईवीआरआई लैब भेजा जाता है, जिससे किसी भी गंभीर बीमारी का समय रहते पता लगाया जा सके.

वहीं हाथी मालिक विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि हाथी पृथ्वी के सबसे भारी और शक्तिशाली जीवों में से एक है. ऐसे में उनकी देखभाल भी उसी अनुसार करनी पड़ती है. महावत सुबह से शाम तक हाथियों की दिनचर्या का ध्यान रखते हैं, जिसमें खानपान और आराम का विशेष ख्याल रखा जाता है.

हाथी गांव के रेंजर गौरव कुमार ने बताया कि वन विभाग हर साल दो बार हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराता है. इस दौरान हाथियों की पूरी जांच की जाती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें निशुल्क दवाइयां भी दी जाती हैं.

इसके साथ ही महावतों और हाथी पालकों को भी जागरूक किया जाता है. उन्हें बताया जाता है कि सर्दी और गर्मी के मौसम में हाथियों की देखभाल कैसे करनी है और उन्हें किस तरह का भोजन देना चाहिए, ताकि वे स्वस्थ रहें और सफारी के लिए पूरी तरह फिट रह सकें.

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