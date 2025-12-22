राजसी हाथियों का विंटर प्लान! सर्दी से बचाने को थाली में खास मेन्यू, थाण पर लगे पर्दे

Jaipur Amer Fort: आमेर फोर्ट पर देश-दुनिया में हाथी सफारी विश्व प्रसिद्ध है. राजधानी में सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की सर्दी के तेवर दिखने लगे हैं. इस मौसम में इंसान ही नहीं, वन्यजीवों की थाली में भी अलग-अलग प्रकार के आहार के मेन्यू में बदलाव देखने को मिल रहा है.

वन्यजीवों को तेज सर्दी से बचाने के लिए आमेर के हाथी गांव में हाथी मालिक विकास समिति की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं. हाथियों के सर्दी बचाव के लिए किए जा रहे इंतजामों पर वन विभाग की पूरी मॉनिटरिंग रहती है. हाथी मालिक आसिफ खान ने बताया कि सर्दी में हाथियों के रूटीन डाइटिंग में भी बदलाव किया जाता है, वहीं उम्रदराज हाथियों को हल्का आहार दिया जाता है, जिससे वह आहार को जल्द से जल्द पचा सकें. हालांकि सभी हाथियों को गन्ने और कड़वी की मात्रा भरपूर दी जाती है, क्योंकि यह इनका मुख्य आहार माना जाता है. हाथी गांव में 70 हथिनियों में एक नर हाथी बाबू रहवास कर रहे हैं, जिसमें से कुछ हाथियों के थान (हाथियों के रुकने का स्थान) अलग-अलग बने हुए हैं, जिससे ये एक-दूसरे को देखकर आक्रामक नहीं हो सकें.

हाथी मालिक विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि पृथ्वी पर सबसे भारी और शक्तिशाली जीव हाथी को माना जाता है. हाथियों के व्यवहार को भी उसके अनुरूप ही रखना पड़ता है. महावतों के साथ सुबह से शाम तक हाथी की दिनचर्या बनी रहती है. महावत के द्वारा सुबह हाथी को स्नान करवाकर आमेर महल पर राइडिंग करवाई जाती है. राइडिंग के बाद शाम को वापस से थान पर लाकर बांधना, लगभग पूरे दिन यही प्रक्रिया चलती है, जिससे हाथी और महावत की जोड़ी बन जाती है. वह अपने मालिक व महावत को पहचानने लगता है. हाथी पालक सलीम खान ने बताया कि तेज सर्दी या अत्यधिक कोहरा होने पर हाथियों को सर्दी से बचाने के लिए आमेर महल पर जाने से पहले नूरानी तेल से मालिश की जाती है, जिससे कोहरे में भी हाथियों के शरीर पर सर्दी का अहसास नहीं हो और गर्मी बनी रहे. इस तेल में लौंग, लहसुन, तिल्ली का तेल, जायफल और जावित्री मिलाया जाता है, जो इन्हें सर्दी से बचाने में मदद करता है. इस तेल का प्रयोग हाथियों पर तेज सर्दी पड़ने पर किया जाता है.

1. गर्मियों और सर्दियों के मौसम में हाथियों को अलग-अलग डाइट दी जाती है.

2. सर्दियों के मौसम में इनके खान-पान में भी बदलाव किया जाता है.

3. हाथियों को डाइट के साथ दिन में गेहूं का दलिया और रात को बाजरे की खिचड़ी और अतिरिक्त गुड़ दिया जाता है.

4. तेज सर्दी या कोहरा होने पर गुड़ और आटे की लुगदी और च्यवनप्राश भी दिए जाते हैं.

5. हाथियों के थान में गन्ने के पत्ते बिछाए जाते हैं, ताकि इन्हें रात में सर्दी का कम से कम अहसास हो.

6. इसके अलावा हाथियों को पेट में कीड़े साफ करने और मिट्टी ना खाने की भी दवाइयां दी जा रही हैं.

7. तेज सर्दी या कोहरा अधिक होने पर हाथियों के शरीर पर नूरानी तेल से मालिश की जाती है.

हाथी गांव के वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉ. सुनील जैन ने बताया कि वर्ष में दो बार वन विभाग की ओर से हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसमें हाथियों की पूरी जांच की जाती है. इसमें हाथियों के ब्लड, यूरिन, लीद और फीकल के सैंपल लेकर हाथियों की सेहत का मुआयना किया जाता है. वहीं सर्दियों में इनका विशेष ध्यान रखा जाता है. तेज सर्दी या कोहरा पड़ने पर इनको बाजरे की खिचड़ी और च्यवनप्राश देने के लिए हाथी मालिकों को सलाह दी जाती है, जिससे इनके शरीर का तापमान सर्दी में भी सामान्य रहे और इनको परेशानी न आए. इसके साथ ही हाथी महावतों और हाथी पालकों को हाथियों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर जागरूक भी किया जाता है. वरिष्ठ पर्यटक गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि पर्यटक सीजन की शुरुआत हो चुकी है. पिंक सिटी की हाथी सवारी के लिए सुबह से ही पर्यटकों की लंबी कतार देखी जा रही है. हाथी सवारी राजसी ठाठ-बाट का प्रतीक रही है. आज भी हाथी सवारी जयपुर की विरासत का अनुभव कराती है. हाथी सवारी के जरिए सैलानी राजघरानों के शाही ठाठ-बाट को नजदीक से महसूस करते हैं. वहीं आमेर की हाथी सवारी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. हाथी सवारी राज्य के इतिहास का अभिन्न अंग है.

स्थानीय निवासियों ने बताया कि राजे-रजवाड़ों के समय से जयपुर में हाथी सवारी चली आ रही है. यह सालों पुरानी परंपरा आज भी कायम है. देशी-विदेशी पर्यटक हाथी सवारी का लुत्फ उठाने आमेर पहुंचते हैं. पर्यटक हाथी गांव में हाथियों की अठखेलियां देखते हैं. पर्यटक हाथी पर बैठकर प्राचीन काल के राजा-महाराजाओं की तरह महसूस करते हैं. वहीं पर्यटक हाथियों की दिनचर्या और खानपान के बारे में भी पूछकर अपने इन पलों को कैमरों में कैद करते हैं.

