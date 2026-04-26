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Rajasthan: NEP 2020 का अधूरा लागू होना दिखा असर, सरकारी स्कूलों का लगातार घट रहा नामांकन

Rajasthan News: राजस्थान में नई शिक्षा नीति (NEP) की अधूरी क्रियान्विति का असर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दिखने लगा है. सरकारी स्कूलों का नामांकन लगातार घट रहा है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDinesh Tiwari
Published: Apr 26, 2026, 07:05 PM|Updated: Apr 26, 2026, 07:05 PM
Rajasthan: NEP 2020 का अधूरा लागू होना दिखा असर, सरकारी स्कूलों का लगातार घट रहा नामांकन
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Rajasthan News: प्रदेश में नई शिक्षा नीति (NEP) की अधूरी क्रियान्विति का असर अब सरकारी स्कूलों के नामांकन पर साफ नजर आने लगा है. राज्य के करीब 70,155 सरकारी स्कूलों में से महज 1,090 स्कूलों में ही पूर्व प्राथमिक (बाल वाटिका) कक्षाएं संचालित हो रही हैं. ऐसे में अधिकांश सरकारी स्कूल 3 से 5 वर्ष के बच्चों को प्रवेश देने में सक्षम नहीं हैं, जिसका सीधा लाभ निजी स्कूलों को मिल रहा है. ऐसे में सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों व शिक्षकों की नामांकन भारती को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु को प्री-स्कूल शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, जबकि औपचारिक शिक्षा 6 वर्ष की उम्र से शुरू करने की सिफारिश की गई है लेकिन प्रदेश के 98 प्रतिशत से अधिक सरकारी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं ही नहीं होने से बच्चे सीधे पहली कक्षा में ही प्रवेश ले पा रहे हैं. इससे पहले की उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों का रुख करना पड़ रहा है.
पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अभाव से सरकारी स्कूलों का नामांकन प्रभावित
70 हजार से ज्यादा स्कूलों में सिर्फ 1090 में ही बाल वाटिका
3 से 5 साल के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलने से निजी स्कूलों को फायदा
ज्यादातर बच्चे सीधे पहली कक्षा में ले रहे एडमिशन
एक बार निजी स्कूल में जाने के बाद सरकारी स्कूलों में वापसी मुश्किल
5 साल में प्रवेश छूट का फैसला भी नहीं दिखा असरदार
विशेषज्ञों ने सभी स्कूलों में प्री-प्राइमरी शुरू करने की उठाई मांग
राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन शर्मा ने कहा बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जा सकता उन बच्चों को लेकर निजी स्कूल पूरा फायदा उठा रहे हैं. वे 3 साल या उससे भी कम उम्र के बच्चों को प्ले स्कूल और नर्सरी में प्रवेश देकर शुरुआती शिक्षा से जोड़ लेते हैं. एक बार निजी स्कूल में प्रवेश लेने के बाद बच्चों का सरकारी स्कूलों में स्थानांतरण मुश्किल हो जाता है, जिससे सरकारी स्कूलों का नामांकन लगातार प्रभावित हो रहा है.
हालांकि शिक्षा विभाग ने पिछले सत्र में नामांकन में आई गिरावट को देखते हुए पहली कक्षा में 5 वर्ष के बच्चों को जुलाई तक प्रवेश देने की छूट दी थी लेकिन इसका भी खास असर नजर नहीं आ रहा. विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का अभाव सरकारी शिक्षा प्रणाली की बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है. शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सभी सरकारी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू की जानी चाहिए. इससे नामांकन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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