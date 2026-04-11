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इंतजार शास्त्र से गहलोत का बड़ा हमला! बोले - योजनाएं बंद, CM सिर्फ दौरों में व्यस्त

Rajasthan News: पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ‘इंतजार शास्त्र’ को लेकर सरकार पर निशाना साधा. बोले- हमारी योजनाएं बंद, नाम बदले गए. सीएम पर सिर्फ दौरों और मीडिया मैनेजमेंट में व्यस्त रहने का आरोप लगाया, साथ ही पीएम मोदी को चुनावी वादे याद दिलाए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 11, 2026, 03:28 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 03:28 PM IST

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इंतजार शास्त्र से गहलोत का बड़ा हमला! बोले - योजनाएं बंद, CM सिर्फ दौरों में व्यस्त

Rajasthan Politics News: राजस्थान की सियासत में इंतजार शास्त्र को लेकर एक बार फिर बयानबाज़ी तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘इंतजार शास्त्र’ शुरू करने का खुलासा करते हुए कहा हमारी सरकार के कई प्रोजेक्ट बंद कर दिए, कई योजनाओं के नाम बदल दिया. इंतजार शास्त्र भी इसीलिए शुरू किया है कि हमारे पास पक्का प्रूफ है कि यही सरकार का आईना है. गहलोत ने मुख्यमंत्री पर काम के बजाय सिर्फ दौरों और मीडिया मैनेजमेंट में व्यस्त रहने का आरोप लगाया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी वादे को भी याद दिलाया.

जयपुर में 22 गोदाम सर्किल पर ज्योतिबा फुले जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रशांत शर्मा, शिखा मील सहित बीजेपी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि शामिल हुए. पूर्व सीएम गहलोत ने पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत की. गहलोत ने कहा कि दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार के समय चल रहे कई प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया. कई योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं. इंतजार शास्त्र भी इसीलिए शुरू किया है कि हमारे पास पक्का प्रूफ है कि यही सरकार का आईना है. आज लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, इलाज नहीं हो रहा है. राजस्थान की जनता दुखी है. राज्य सरकार को संकल्पना लेना चाहिए कि वो सोशल सिक्योरिटी पर ध्यान दें तब जाकर ज्योतिबा फुले को उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

गरीब को गणेश मानकर काम करें
गहलोत ने कहा कि आज समय गरीब को गणेश मानकर राजनीति करने का है. देश में कुछ सरकारें गरीब को गणेश मानकार काम कर रही है. कुछ सरकारें सोशल सिक्योरिटी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है. कोई कल्पना नहीं कर सकता या कल्पना के बाहर है कि लोगों को दो जून की रोटी भी नहीं मिल रही है. वहीं दिखावे पर पैसा खर्च किया जा रहा है. गहलोत ने कहा कि हमें महात्मा ज्योति फुले से सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने में योगदान करना चाहिए. उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अगर सच में महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि देनी है, तो सोशल सिक्योरिटी पर फोकस करना होगा.
सीएम के दौरों पर उठाया सवाल
गहलोत ने मुख्यमंत्री के दौरों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार में गंभीरता की कमी है. पर्ची आ गई, सीएम बन गए उसके बाद गंभीरता दिखानी चाहिए थी. सीएम के रोज दौरे चल रहे हैं, तो काम कब करेंगे ? मीडिया में छाऐ रहते हैं. जमीनी हकीकत इससे अलग है. मीडिया वाले भी घबराए हुए हैं. उन्हें डर है कि हमारे विज्ञापन बंद नहीं कर दें. उनके मीडिया सलाहकार मीडिया को धमकाते रहते हैं यह खबर नहीं आई, ये खबर आ गई. उनका धंधा ही यही है, मीडिया को धमकाने का काम है. गहलोत ने सीएम को नसीहत देते हुए कहा हकीकत वो समझते नहीं है कि दुख वो ही पाएंगे.

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प्रधान मंत्री को गहलोत ने दिलाया वादा याद
गहलोत ने राज्य सरकार के योजनाएं बंद करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनको समझ में आ ही नहीं रहा. प्रधानमंत्री ने खुद ने चुनाव में वादा किया था मेरा नाम लेकर कहा उन्होंने, कि जो योजना सरकार बदलने पर बंद हो जाएगी, मैं वादा करता हूं कि जब सरकार बदल जाएगी, तो उनकी कोई योजना बंद नहीं करेंगे. नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की धरती पर चित्तौड़गढ़ से ये बातें कही. आज वही प्रधानमंत्री है और मैं उनका ध्यान भी आकर्षित कर चुका हूं. कई बार, तब भी वह अपने मुख्यमंत्री को कह नहीं पा रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है. आज जो वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया है राजस्थान से चुनाव जीतने के लिए, वह चुनाव जीत भी गए. उस वादे पर अटल रहना चाहिए. प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को आदेश देना चाहिए कि कोई योजना बंद नहीं हो क्योंकि उन्होंने वादा किया है, लेकिन दुर्भाग्य से प्रोजेक्ट बंद हो रहे हैं.

गहलोत ने ज्योतिबा फुले को याद करते हुए कहा कि पूरा देश लोहा मान रहा है. अब तो धीरे-धीरे तमाम राजनीतिक पार्टियां भी उनका नाम लेने लग गई है. 199 साल किसे कहते हैं. उस जमाने में जब कोई सोच नहीं सकता था. उस समय उन्होंने समाज सुधार कैसे काम किया उन पर कई जुल्म हुए तब भी उन्होंने परवाह नहीं की. डॉ आंबेडकर भी उन्हें अपना गुरु मानते थे.

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