Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

क्या लंबे समय से पनप रहे तनाव के कारण चौमूं में हुई हिंसा? पूर्व पुलिस अधिकारी के बयान ने चौंकाया

Rajasthan News: चौमूं में मामूली विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया था. जहां पत्थरबाजी और आगजनी के बाद पुलिस ने 19 गिरफ्तारियां की. घटनास्थल पर सुरक्षा बढ़ान के साथ-साथ फ्लैग मार्च कर 3 दिनों तक इंटरनेट बंद किया गया था. लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि एक विवाद ने इतना बड़ा हिंसात्मक रूप लिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Pradeep kumar soni
Published: Dec 29, 2025, 03:01 PM IST | Updated: Dec 29, 2025, 03:01 PM IST

Trending Photos

2026 में राजस्थान की होगी बल्ले-बल्ले, लोगों की मिलेगी 8 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात
9 Photos
Rajasthan Government Project

2026 में राजस्थान की होगी बल्ले-बल्ले, लोगों की मिलेगी 8 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात

राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, शीतलहर और बरसात के डबल अटैक से लोगों की छूटेगी धूजणी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, शीतलहर और बरसात के डबल अटैक से लोगों की छूटेगी धूजणी!

मकर संक्रांति पर टू-व्हीलर सवार सावधान! जानें क्यों डिग्गी पर बच्चों को बैठाना पड़ सकता है भारी
9 Photos
Makar Sankranti 2026

मकर संक्रांति पर टू-व्हीलर सवार सावधान! जानें क्यों डिग्गी पर बच्चों को बैठाना पड़ सकता है भारी

Rajasthan Government Porject: जोधपुर में 167 करोड़ की लागत से बन रहा देश का पहला स्लीपर वंदे भारत डिपो, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलगी भयंकर मजबूती
6 Photos
Rajasthan Government Porject

Rajasthan Government Porject: जोधपुर में 167 करोड़ की लागत से बन रहा देश का पहला स्लीपर वंदे भारत डिपो, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलगी भयंकर मजबूती

क्या लंबे समय से पनप रहे तनाव के कारण चौमूं में हुई हिंसा? पूर्व पुलिस अधिकारी के बयान ने चौंकाया

Chomu Violence Explainer: चौमूं में हाल ही में हुई हिंसा ने शहर को सकते में डाल दिया. हिंसा पर एक वरिष्ठ पूर्व पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह अचानक हमला नहीं था, बल्कि लंबे समय से पनप रहे तनाव का परिणाम था. मामूली विवाद से शुरू हुआ मामला देखते ही देखते सामूहिक उग्र रूप ले लिया. पत्थरबाजी, आगजनी के प्रयास और सरकारी संपत्ति को नुकसान – यह सब उसी रात हुआ.

कैसे शुरू हुआ विवाद?
मामला शुरू हुआ शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित एक धार्मिक स्थल के बाहर पड़े पत्थरों को हटाने से. स्थानीय पुलिस का कहना है कि पत्थर हटाने से पहले स्थानीय लोगों से सहमति ली गई थी और काम शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कर लिया गया. लेकिन जब वहां लोहे की रेलिंग लगाई जाने लगी, तो कुछ हिंदू संगठनों को यह नागवार गुजरा. सोशल मीडिया पर पोस्ट होने लगे और माहौल गर्म हो गया.

रात का घटनाक्रम
25 दिसंबर की रात को पुलिस ने समुदाय विशेष के लोगों से रेलिंग हटाने को कहा, लेकिन यह नहीं हटाई गई. आधी रात को पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे पत्थरबाजी शुरू हो गई. भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और स्थिति बिगड़ गई. पुलिस के एक पूर्व अधिकारी के अनुसार, यदि पहले खुफिया इनपुट पर कार्रवाई होती, फ्लैग मार्च और स्थानीय प्रतिनिधियों से संवाद बढ़ाया जाता, तो हिंसा को काफी हद तक रोका जा सकता था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस की कार्रवाई
स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और संदिग्धों की पहचान कर 19 लोगों को गिरफ्तार किया. ड्रोन से निगरानी और फ्लैग मार्च के बाद इलाके में सन्नाटा छा गया. पुलिस टीमें मोहल्लों में घुसीं और जिन लोगों पर पथराव में शामिल होने का शक था, उन्हें हिरासत में लिया गया.

प्रशासन और सुरक्षा उपाय
हिंदू संगठनों ने भी सड़क पर अतिक्रमण हटाने की मांग करते हुए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की अपील की. तनाव को देखते हुए धार्मिक स्थल के आसपास हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात किए गए और कुछ नमाज अदा करने आए लोगों को एहतियातन वापस भेज दिया गया.

इंटरनेट बंद और कानून-व्यवस्था
सुरक्षा के मद्देनजर चौमूं में इंटरनेट सेवाएं 28 दिसंबर सुबह 7 बजे तक बंद रखी गईं. पहले यह पाबंदी 27 दिसंबर तक थी, लेकिन अफवाह फैलने की आशंका को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया. प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news