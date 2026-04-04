ऑर्गन ट्रांसप्लांट में आगे राजस्थान, फिर भी सैकड़ों मरीजों को क्यों करना पड़ रहा इंतजार?

Rajasthan News: देश ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों मरीज आज भी जीवनदान के इंतजार में हैं.

जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में हाल ही में दो सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिससे मरीजों को नई जिंदगी मिली है. प्रदेश में हर साल हजारों मरीजों को किडनी, लिवर और अन्य अंगों की जरूरत होती है लेकिन डोनर्स की कमी के कारण सभी को समय पर अंग नहीं मिल पाते.

24 मार्च को किए गए दो कैडेवरिक किडनी ट्रांसप्लांट

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यही वजह है कि कई मरीज लंबे समय तक वेटिंग लिस्ट में रहते हैं और उनकी हालत गंभीर बनी रहती है. SMS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 24 मार्च को दो कैडेवरिक किडनी ट्रांसप्लांट किए गए, जिनकी स्थिति अब स्थिर है और दोनों मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. इन मरीजों के लिए ये केवल इलाज नहीं एक नई जिंदगी की शुरुआत है.

विजय अवस्थी के बेटे दिव्यांशु जो 12वीं का स्टूडेंट है, उसने बताया कि परिवार के लिए ये सफर आसान नहीं था. इलाज के खर्च ने हालात बिगाड़ दिए. आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि इलाज लेना और खाना पीना मुश्किल हो गया था. हर दिन एक डर के साथ गुजरता था कि कहीं देर ना हो जाए. अब पापा का फ्री में ट्रीटमेंट हुआ तो अब जल्दी सब सही हो जाएगा.

पिछले साल हुए 80 किडनी ट्रांसप्लांट

यूरोलॉजी विभाग के HOD डॉ. शिवम प्रियदर्शी के अनुसार, जागरूकता बढ़ने से ट्रांसप्लांट की संख्या तो बढ़ी है लेकिन जरूरत के मुकाबले अभी भी काफी कम है. पिछले साल 80 किडनी ट्रांसप्लांट हुए, जिनमें 60 लाइव और सिर्फ 20 कैडेवरिक ट्रांसप्लांट शामिल हैं. कैडेवरिक डोनेशन बढ़ाने की जरूरत है.

भारत में क्रॉनिक किडनी डिजीस से साढ़े 13 करोड़ लोग ग्रसित है और इसकी सबसे बड़ी वजह डायबिटीज और हाईपरटेंशन बन रहे हैं. इसके अलावा स्टोन डिजीज, इंफेक्शंस भी है और हर साल 2-3 lakh मरीज एंड स्टेज रिनल डिजीज में पहुंच जाते है, जो डायलेसिस और ट्रांसपालंट के बिना वो जी नहीं सकते.

डॉ. के मुताबिक, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि उनमें से केवल 10-15 फीसदी लोग ही डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करवा पाते हैं. 80 फीसदी लोगों की डेथ हो रही हैं. पिछली साल भारत में 13-14 हजार ट्रांसप्लांट हुए जबकि मरीजों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हैं. 2-3 लाख मरीज लाइन में लगे रहते है तो जितने लोग अवेयर होंगे तो किसी को जीवन दान मिल पाएगा.

600 ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर

देश में करीब 600 ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत प्राइवेट और 20 प्रतिशत सरकारी हैं. जयपुर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बढ़ती संख्या उम्मीद जरूर जगाती है लेकिन हकीकत ये है कि जरूरत के मुकाबले डोनर्स अब भी बेहद कम हैं. ऐसे में अगर लोग आगे आकर कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन के लिए जागरूक हों तो सैकड़ों मरीजों को नई जिंदगी मिल सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-