Rajasthan News: कारों की सफेद LED लाइट बढ़ा रही आंखों का खतरा, विशेषज्ञों ने दी गंभीर चेतावनी!

Jaipur News: राजधानी जयपुर समेत तमाम बड़े शहरों में रात के समय सड़क पर सफर करने वालों के लिए कारों की तेज सफेद LED लाइट अब बड़ी परेशानी बनती जा रही है. सामने से आने वाली हाई-इंटेंसिटी लाइट न सिर्फ विजन ब्लर करती है, बल्कि नेत्र विशेषज्ञों के मुताबिक आंखों की रोशनी पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है.

सड़क पर बढ़ता LED हेडलाइट्स का चलन अब दुर्घटनाओं की एक नई वजह बनकर सामने आ रहा है. वाहनों में लगाई जा रही सफेद और ब्लू टोन की हाई-इंटेंसिटी LED रोशनी आंखों पर तेज ग्लेयर डालती है. इंजीनियरिंग के हिसाब से ये लाइटें सड़क को बेहतर रोशन करती हैं, लेकिन सामने से आने वाले वाहन चालक के लिए यह गंभीर खतरा पैदा करती है. कुछ सेकेंड्स के लिए विजिबिलिटी खत्म हो जाती है और इसी दौरान हादसे हो जाते हैं.

नेत्र विशेषज्ञ बताते हैं कि इन हाई-पावर LED लाइटों का सबसे बड़ा प्रभाव आंखों के रेटिना पर पड़ता है. लगातार इस ग्लेयर का सामना करने वालों में ड्राईनेस, सिरदर्द, आंखों में जलन, फोकस में दिक्कत और विज़न ब्लर होने जैसे लक्षण तेजी से बढ़ रहे हैं. कई मामलों में माइग्रेन और फोटोसेंसिटिविटी तक बढ़ जाती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा देर तक सफ़ेद LED लाइट देखने से 'टेम्परेरी नाइट ब्लाइंडनेस' की स्थिति बन सकती है. सामने से तेज रोशनी पड़ने के बाद कुछ सेकेंड्स तक आंखें किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाती. यही पल ड्राइवर के लिए सबसे खतरनाक होता है, खासकर हाईवे पर जहां गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती हैं.

ऑप्टोमेट्रिस्ट और नेत्र रोग विशेषज्ञों ने बताया कि लगातार हाई-इंटेंसिटी लाइट के संपर्क में रहने से रेटिना की फोटो-रिसेप्टर सेल्स पर दबाव बढ़ता है. लंबे समय में इससे विजन कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है. यह असर खास तौर पर उन लोगों में ज्यादा देखा जा रहा है जो रोजाना रात में लंबा ड्राइव करते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर, कैब ड्राइवर और नाईट शिफ्ट कर्मचारी.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि वाहन चालक लो-बीम का इस्तेमाल करें, हाई-इंटेंसिटी LED या आफ्टर-मार्केट लाइटें लगाने से बचें और रात को ड्राइव करते समय दूसरे ड्राइवरों की विजिबिलिटी का भी ध्यान रखें. सड़क सुरक्षा सिर्फ नियमों से नहीं… एक-दूसरे की समझ और जिम्मेदारी से भी आती है.

