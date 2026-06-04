/Rajasthan News: गौशाला में गायों की मौत के मामले में जागा प्रशासन, फागी में तहसीलदार और डॉक्टरों की टीम ने किया दौरा

Jaipur News: जयपुर के फागी की एक गौशाला में लगातार हो रही गायों की मौत और उन्हें जेसीबी से दफनाने के मामले को 'ज़ी राजस्थान' ने प्रमुखता से उठाया . खबर के असर से तहसीलदार और डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है .

जयपुर जिले के फागी क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक गौशाला में लगातार हो रही गायों की मौत के मामले में 'ज़ी राजस्थान' की खबर का बहुत बड़ा और त्वरित असर देखने को मिला है. 'ज़ी राजस्थान' द्वारा इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में अधिकारियों की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच गई .

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खबर चलते ही दौड़े अधिकारी, ग्रामीणों के लिए बयान

गौशाला में गायों की संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही मौतों पर से पर्दा उठाने के लिए प्रशासनिक टीम ने ग्राउंड जीरो का रुख किया:

संयुक्त निरीक्षण: खबर प्रसारित होने के तुरंत बाद स्थानीय तहसीलदार, पटवारी और ग्राम पंचायत प्रशासन के अधिकारी दल-बल के साथ फागी स्थित गौशाला पहुंचे और वहां की बदहाली का जायजा लिया. अधिकारियों ने इस लापरवाही को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और चश्मदीदों के विस्तृत बयान दर्ज किए हैं. इसके साथ ही मौके की वास्तविक स्थिति को लेकर एक विस्तृत चाक-चौबंद रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है.

डॉक्टरों की टीम ने शुरू किया बीमार गायों का इलाज

प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ पशुपालन विभाग भी तुरंत हरकत में आया. विभाग के उच्चाधिकारियों के कड़े निर्देश पर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की एक विशेष टीम तुरंत फागी की इस गौशाला में भेजी गई. पशु चिकित्सकों ने मौके पर पहुंचकर वहां तड़प रहे और गंभीर रूप से घायल व बीमार गोवंश का तुरंत इलाज शुरू कर दिया है ताकि और गायों की जान बचाई जा सके.

जेसीबी से गड्ढे खोदकर मामले को दबाने की थी साजिश!

'ज़ी राजस्थान' के खुलासे में यह बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक बात सामने आई थी कि इस गौशाला में अब तक कई मासूम गायों की मौत हो चुकी है. सबसे गंभीर बात यह थी कि प्रबंधन द्वारा गायों की मौत की सूचना देने या उनके इलाज की व्यवस्था करने के बजाय, चुपचाप जेसीबी (JCB) मशीन बुलाकर बड़े-बड़े गड्ढे खुदवाए जा रहे थे . इन मृत गायों को आनन-फानन में दफनाकर पूरे मामले पर पूरी तरह से पर्दा डालने और अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश की जा रही थी .

लेकिन मीडिया में मामला आने के बाद अब यह साजिश नाकाम हो गई है और प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है.