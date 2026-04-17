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Rajasthan News: फागी में भ्रष्टाचार की खुली पोल, उखड़ी CC रोड, डिप्टी सीएम की नाराजगी के बाद भी नहीं सुधरा प्रशासन

Rajasthan News: जयपुर के फागी में PWD की भ्रष्टाचार वाली सड़क का पर्दाफाश हुआ है, जिसे ग्रामीण हाथों से उखाड़ रहे हैं. डिप्टी सीएम के निरीक्षण के बावजूद घटिया निर्माण जारी रहा. सड़क के बीच खड़े बिजली के पोल और घटिया सामग्री को लेकर अब जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं.

Edited byArti PatelReported byDilip choudhary
Published: Apr 17, 2026, 09:00 AM|Updated: Apr 17, 2026, 09:00 AM
Rajasthan News: फागी में भ्रष्टाचार की खुली पोल, उखड़ी CC रोड, डिप्टी सीएम की नाराजगी के बाद भी नहीं सुधरा प्रशासन
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Jaipur News: राजस्थान में विकास के दावों की पोल फागी में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की एक सड़क ने खोल दी है. यहाँ बनाई जा रही सीसी (CC) सड़क इंजीनियरिंग का नमूना नहीं, बल्कि मिलावट और घूसखोरी का जीता-जागता प्रमाण बन गई है. आलम यह है कि करोड़ों की लागत से बन रही सड़क को ग्रामीण हाथ की अंगुलियों से उखाड़ रहे हैं, जिससे विभाग की साख पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं.

अंगुली से उखड़ गई सड़क, बाहर निकले सरिए
फागी में करीब तीन किलोमीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है. ग्रामीणों ने जब निर्माण की गुणवत्ता जांची, तो वे हैरान रह गए. बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क में सीमेंट के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है. लोगों ने जैसे ही सड़क के मलबे में हाथ डाला, लोहे के सरिए बाहर निकल आए. सड़क इतनी कमजोर है कि लोग उसे बिना किसी औजार के केवल उंगलियों से कुरेदकर उखाड़ रहे हैं. सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा है.

डिप्टी सीएम के निरीक्षण का भी नहीं हुआ असर
हैरानी की बात यह है कि कुछ समय पूर्व डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने खुद इस इलाके का निरीक्षण किया था और काम की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों पर भारी नाराजगी जताई थी. लेकिन विभाग के अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और भ्रष्टाचार का खेल बदस्तूर जारी रहा.

अब यह मामला उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी (जिनके पास PWD विभाग भी है) तक पहुंच गया है. ग्रामीणों ने उनसे दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है.

सड़क के बीचों-बीच बिजली के पोल
PWD की लापरवाही का आलम यहीं खत्म नहीं होता. सड़क निर्माण के दौरान बिजली के खंभों को शिफ्ट ही नहीं किया गया. बता दें कि सड़क के बीचों-बीच खड़े पोल वाहनों की आवाजाही में बड़ी बाधा बन रहे हैं, जिससे आए दिन यहां जाम लग रहा है. रात के समय इन खंभों से टकराकर दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है.

कलेक्टर ने दिया जांच का आश्वासन
आक्रोशित ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर FIR दर्ज करने की मांग की. कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए PWD विभाग के उच्चाधिकारियों के खिलाफ जांच बैठाने और गुणवत्ता की रिपोर्ट तलब करने का आश्वासन दिया है.

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Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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