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सेंट्रल ड्रग कंट्रोल का एक्शन! जयपुर अस्पताल में फर्जी इंजेक्शन का खुलासा

Rajasthan News: जयपुर के भंडारी हॉस्पिटल में CDSCO और ड्रग कंट्रोल की टीम ने छापा मारकर बिना अप्रूवल ‘ट्राइमेक्स’ इंजेक्शन बेचने का मामला पकड़ा. तीन दवाओं के कॉम्बिनेशन से बनाया गया यह इंजेक्शन ऑनलाइन बेचा जा रहा था, जांच जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Apr 10, 2026, 10:28 PM IST | Updated:Apr 10, 2026, 10:28 PM IST

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सेंट्रल ड्रग कंट्रोल का एक्शन! जयपुर अस्पताल में फर्जी इंजेक्शन का खुलासा

Jaipur News: जयपुर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. गोपालपुरा बाइपास स्थित एक निजी अस्पताल में सेंट्रल ड्रग कंट्रोल टीम और राजस्थान ड्रग कंट्रोल विभाग ने संयुक्त रूप से छापा मारा. यह कार्रवाई एक ऐसे इंजेक्शन की शिकायत मिलने के बाद की गई, जिसे बिना अनुमति के बाजार में बेचा जा रहा था.

जांच के दौरान सामने आया कि अस्पताल में तीन अलग-अलग इंजेक्शनों का मिश्रण बनाकर एक नया इंजेक्शन तैयार किया जा रहा था. इस इंजेक्शन को ‘ट्राइमेक्स’ नाम से बेचा जा रहा था, जबकि इस नाम से कोई भी दवा ड्रग विभाग में पंजीकृत नहीं है. टीम ने मौके से कई जरूरी दस्तावेज जब्त किए और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी. ड्रग कंट्रोलर राजस्थान अजय फाटक के अनुसार, यह इंजेक्शन ‘पौपावेरिन’, ‘एल्प्रोस्टैडिल’ और ‘क्लोरप्रोमाजिन’ नामक दवाओं को मिलाकर तैयार किया गया था. आमतौर पर इन दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर मरीज के इलाज के दौरान अलग-अलग या सीमित संयोजन में करते हैं, लेकिन इसे एक ब्रांड बनाकर बाजार में बेचना नियमों के खिलाफ है.

बताया जा रहा है कि यह इंजेक्शन मुख्य रूप से यौन संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए उपयोग किया जा रहा था. जांच में यह भी सामने आया कि इस इंजेक्शन की ऑनलाइन बिक्री भी की जा रही थी. इसके लिए ‘OH! MAN’ नाम के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया, जहां से मरीजों को यह दवा उपलब्ध करवाई जा रही थी.

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इतना ही नहीं, ‘OHMAN’ नाम से एक फर्जी फार्मेसी भी बनाई गई थी, जिसका कोई आधिकारिक पंजीकरण नहीं था. इसी माध्यम से इंजेक्शन की सप्लाई की जा रही थी, जो पूरी तरह अवैध माना जा रहा है. इस खुलासे के बाद ड्रग कंट्रोल विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई तेज कर दी है.

वहीं, अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले से खुद को अलग बताते हुए सफाई दी है. उनका कहना है कि यह गड़बड़ी अस्पताल में काम करने वाले एक कर्मचारी मनीष कुमार सोनी ने की है, जो पिछले पांच साल से डॉक्टर का सहायक था. उसी ने कथित तौर पर फर्जी कंपनी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाकर इस इंजेक्शन की बिक्री शुरू की.

अब ड्रग कंट्रोल विभाग इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. साथ ही संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल को पत्र भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. जांच पूरी होने के बाद इस पूरे मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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