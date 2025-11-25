Zee Rajasthan
जयपुर में 10 अपार्टमेंट में फर्जी पानी कनेक्शन, जी मीडिया की पड़ताल से PHED में मचा हड़कंप

Rajasthan News: जी मीडिया की पड़ताल के बाद PHED में हलचल मच गई. 10 अपार्टमेंट में फर्जी पानी कनेक्शन का खुलासा हुआ. मुख्य अभियंता ने अधीक्षण अभियंता को 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. पहले 3 इमारतों की जांच और सभी डिवीजनों में एक महीने का अभियान चलेगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 25, 2025, 04:09 PM IST | Updated: Nov 25, 2025, 04:09 PM IST

Jaipur PHED News: जी मीडिया की ग्राउंड जीरो की पड़ताल के बाद PHED में हलचल तेज हो गई है. अवैध कनेक्शन के अड्डों के खुलासे के बाद अतिरिक्त मुख्य अभियंता शुभांशु दीक्षित ने जी मीडिया की खबर पर संज्ञान लेते हुए अधीक्षण अभियंता नॉर्थ अनिल शर्मा को पत्र लिखकर निर्देश दिए. जी मीडिया ने ग्राउंड पर जाकर खुलासा किया था कि 10 अपार्टमेंट में फर्जी पानी के कनेक्शन से सप्लाई हो रही है. अब इस मामले में अधीक्षण अभियंता को 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी. इससे पहले कम से कम 3 बहुमंजिला इमारतों में अधीक्षण अभियंता को जांच करनी होगी. XEN भावना मीणा के साथ सभी डिवीजनों में एक महीने तक अभियान चलाकर रिपोर्ट देनी होगी. अतिरिक्त मुख्य अभियंता शुभांशु दीक्षित का कहना है कि अवैध कनेक्शन को काटने और उन पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए.

कनेक्शन काटे, फिर भी जखीरा
जगतपुरा की इंदिरा गांधी नगर के के 10 हाउसिंग बोर्ड के अपार्टमेंट में बिना मीटर के कनेक्शन है. ग्राउंड पर जी मीडिया की पड़ताल में ये बात सामने आई थी कि अधिकतर फ्लैट्स में किराएदार हैं. उनसे मकान मालिक पानी का पैसा तो ले रहा है, लेकिन सालों से मीटर ही लगा हुआ नहीं है. यानि सरकारी राजस्व के साथ साथ किराएदारों को भी चूना लगाया जा रहा है. लाखों लीटर पानी अवैध रूप से सप्लाई किया जा रहा है. जी मीडिया ने 10 अपार्टमेंट की पोल खोली है. हो सकता है कि ग्राउंड पर और भी अपार्टमेंट में ऐसी तस्वीर दिखाई दे. जिम्मेदार पिंक डिवीजन के एक्सईएन भावना मीणा का कहना है कि कई अपार्टमेंट में शिकायते मिली थी, जिसके बाद कनेक्शन काटे. लेकिन इसके बावजूद अभी भी सैकड़ों अवैध पेयजल कनेक्शन दिखाई दे रहे है.

इन 10 अपार्टमेंट में चल रहा अवैध कनेक्शन का खेल
अपार्टमेंट ................ फ्लैट्स
शिवालिक अपार्टमेंट........ 216
अरावली अपार्टमेंट......... 192
विंध्याचल अपार्टमेंट........ 112
गुरु शिखर अपार्टमेंट....... 80
रत्नागिरी अपार्टमेंट......... 160
नीलकंठ अपार्टमेंट......... 144
धवलगिरी अपार्टमेंट........ 133
नीलगिरी अपार्टमेंट ........ 208
अपार्टमेंट में कुल फ्लैट्स.... 1245

