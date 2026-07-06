/8900 रुपये का बीज बना किसानों के लिए आफत! 60 टन का सपना दिखाकर लाखों की ठगी का आरोप

Sikar News: राजधानी जयपुर के नजदीक सीकर के दांतारामगढ़ में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. नेट हाउस में खीरे का उत्पादन करने वाले किसानों ने नकली बीज देने का आरोप लगाया है. किसानों ने इस सम्बंध में कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा को भी शिकायत दी है. आपको बता दें कि सीकर के दांतारामगढ़ तहसील के 4 से 5 किसान परेशान हैं. खीरे की फसल में मोटी कमाई होने का झांसा देकर उन्हें महंगे दामों पर बीज बेचा गया. लेकिन जब खीरा उगाया गया तो उससे उत्पादन अत्यधिक कम हुआ. खीरे की फसल में उपज अत्यधिक कम होने और नुकसान अधिक होने पर जब किसानों ने बीज कम्पनी को शिकायतें की तो बीज कम्पनी के प्रतिनिधियों ने मौके पर मुआयना भी नहीं किया. इसे लेकर किसानों का आरोप है कि बीज विक्रेता दुकान द्वारा उन्हें कोर्ट में जाने के लिए कह दिया गया. मामला दांतारामगढ़ तहसील क्षेत्र के 4 से 5 किसानों का है. ये किसान श्यामपुरा, कल्याणपुरा आदि गांवों के निवासी हैं, जिन्होंने नेट के ग्रीन हाउस में खीरे की खेती की थी. किसानों का कहना है कि उन्होंने बीज सीकर के विकास सीड्स नामक दुकान से खरीदा था. उन्हें दुकान संचालन ने बसंत आविष्कार नामक कम्पनी का खीरे का बीज दिया था.

किसानों के आरोप

- 8900 रुपए प्रति पैकेट की दर से खीरे का बीज बेचा गया

- 77 पैकेट के लिए 4-5 किसानों से करीब 7 लाख रुपए लिए गए

- एक नेट हाउस में 60 टन खीरा उपज का दिया गया झांसा

- किसानों का आरोप कि मात्र 3 से 4 टन प्रति नेट हाउस ही खीरा उपजा

- किसानों ने प्रति नेट हाउस करीब ढाई लाख रुपए का खाद भी दिया

- प्रति नेट हाउस 8 लाख रुपए के नुकसान का आरोप

- न बीज कम्पनी ने सुनवाई की, न ही बीज विक्रेता ने संतुष्टिजनक जवाब दिया

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बीज कम्पनी ने नहीं किया फसल का मुआयना

ग्राम श्यामपुरा निवासी सीताराम धायल और ग्राम कल्याणपुरा निवासी विजयपाल धायल ने सीकर के बीज विक्रेता विकास सीड्स को लेकर आरोप लगाए हैं कि जब उन्होंने बीज विक्रेता से खराब बीज देने की शिकायत की तो बीज विक्रेता ने उनसे दुर्व्यवहार किया. किसानों की फसल की जांच करवाने के बजाय कोर्ट जाने के लिए कह दिया. वहीं बीज कम्पनी ने अब तक उनकी फसल का मुआयना ही नहीं किया है.

कृषि मंत्री ने डॉ किरोड़ीलाल से लगाई गुहार

किसानों ने अब कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा से शिकायत कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है. कृषि मंत्री ने पूरे प्रकरण की जांच कराकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है. किसानों ने सम्पर्क पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई है. देखना होगा कि क्या बीज की खराबी से धोखाधड़ी का शिकार हुए किसानों को न्याय मिल सकेगा?