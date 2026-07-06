Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /8900 रुपये का बीज बना किसानों के लिए आफत! 60 टन का सपना दिखाकर लाखों की ठगी का आरोप

8900 रुपये का बीज बना किसानों के लिए आफत! 60 टन का सपना दिखाकर लाखों की ठगी का आरोप

Rajasthan News: सीकर के दांतारामगढ़ में किसानों ने महंगे दाम पर नकली खीरे के बीज बेचने का आरोप लगाया है. किसानों का कहना है कि लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद उत्पादन बेहद कम हुआ, जिससे प्रति नेट हाउस करीब 8 लाख रुपये का नुकसान हुआ. मामले की शिकायत कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा से की गई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byKashi Ram
Published: Jul 06, 2026, 03:37 PM|Updated: Jul 06, 2026, 03:37 PM
8900 रुपये का बीज बना किसानों के लिए आफत! 60 टन का सपना दिखाकर लाखों की ठगी का आरोप
Image Credit: खीरे के नकली बीज मिलने की शिकायत करते हुए किसान.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: राजधानी जयपुर के नजदीक सीकर के दांतारामगढ़ में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. नेट हाउस में खीरे का उत्पादन करने वाले किसानों ने नकली बीज देने का आरोप लगाया है. किसानों ने इस सम्बंध में कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा को भी शिकायत दी है. आपको बता दें कि सीकर के दांतारामगढ़ तहसील के 4 से 5 किसान परेशान हैं. खीरे की फसल में मोटी कमाई होने का झांसा देकर उन्हें महंगे दामों पर बीज बेचा गया. लेकिन जब खीरा उगाया गया तो उससे उत्पादन अत्यधिक कम हुआ. खीरे की फसल में उपज अत्यधिक कम होने और नुकसान अधिक होने पर जब किसानों ने बीज कम्पनी को शिकायतें की तो बीज कम्पनी के प्रतिनिधियों ने मौके पर मुआयना भी नहीं किया. इसे लेकर किसानों का आरोप है कि बीज विक्रेता दुकान द्वारा उन्हें कोर्ट में जाने के लिए कह दिया गया. मामला दांतारामगढ़ तहसील क्षेत्र के 4 से 5 किसानों का है. ये किसान श्यामपुरा, कल्याणपुरा आदि गांवों के निवासी हैं, जिन्होंने नेट के ग्रीन हाउस में खीरे की खेती की थी. किसानों का कहना है कि उन्होंने बीज सीकर के विकास सीड्स नामक दुकान से खरीदा था. उन्हें दुकान संचालन ने बसंत आविष्कार नामक कम्पनी का खीरे का बीज दिया था.

किसानों के आरोप
- 8900 रुपए प्रति पैकेट की दर से खीरे का बीज बेचा गया
- 77 पैकेट के लिए 4-5 किसानों से करीब 7 लाख रुपए लिए गए
- एक नेट हाउस में 60 टन खीरा उपज का दिया गया झांसा
- किसानों का आरोप कि मात्र 3 से 4 टन प्रति नेट हाउस ही खीरा उपजा
- किसानों ने प्रति नेट हाउस करीब ढाई लाख रुपए का खाद भी दिया
- प्रति नेट हाउस 8 लाख रुपए के नुकसान का आरोप
- न बीज कम्पनी ने सुनवाई की, न ही बीज विक्रेता ने संतुष्टिजनक जवाब दिया

Add Zee News as a Preferred Source

बीज कम्पनी ने नहीं किया फसल का मुआयना
ग्राम श्यामपुरा निवासी सीताराम धायल और ग्राम कल्याणपुरा निवासी विजयपाल धायल ने सीकर के बीज विक्रेता विकास सीड्स को लेकर आरोप लगाए हैं कि जब उन्होंने बीज विक्रेता से खराब बीज देने की शिकायत की तो बीज विक्रेता ने उनसे दुर्व्यवहार किया. किसानों की फसल की जांच करवाने के बजाय कोर्ट जाने के लिए कह दिया. वहीं बीज कम्पनी ने अब तक उनकी फसल का मुआयना ही नहीं किया है.

कृषि मंत्री ने डॉ किरोड़ीलाल से लगाई गुहार
किसानों ने अब कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा से शिकायत कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है. कृषि मंत्री ने पूरे प्रकरण की जांच कराकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है. किसानों ने सम्पर्क पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई है. देखना होगा कि क्या बीज की खराबी से धोखाधड़ी का शिकार हुए किसानों को न्याय मिल सकेगा?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

आखिर खुल गया पांचना बांध! बटन दबाते ही गंभीर नदी में दौड़ा पानी, किसानों के खिले चेहरे

Rajasthan: NSUI का बड़ा ऐलान, अब मोबाइल ऐप से होंगे देशभर में संगठन के चुनाव

सहकारिता मॉडल का 'राजस्थान विज़न'-कैसे एक पारंपरिक विभाग राष्ट्रीय मंच पर गेम-चेंजर बन रहा है?

ट्रेंडिंग न्यूज़

चंबल नदी के मगरमच्छ ने जबड़े में जकड़ा हाथ, खुराक बनाने के लिए पानी में खींचा, इस ट्रिक से बमुश्किल बची जान

बाड़मेर में क्रूड ऑयल लीकेज, बोथिया गांव में पाइपलाइन फटने से खेतों में फैला तेल

कोटपुतली में सौतेले पिता ने की 4 साल के मासूम की बेरहमी से मौत, बाद में शव को दफनाया

राजस्थान में अगले 5 दिन मानसून का महाअटैक! जयपुर-अलवर समेत 30 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज गरजेंगे बादल, गिरेगी बिजली, IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! 26 जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

भरतपुर में जमीन विवाद में स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या, 13 लोग गंभीर घायल

सवाई माधोपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से महिला मजदूर की दर्दनाक मौत, पुलिस पर भी लगे आरोप

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव! 4-5 दिन झमाझम बरसेंगे मेघ, कई जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी

मानसून की पहली बारिश में ही बह गई मानसरोवर की सड़कें, रोड धंसने से बना बड़ा गड्ढा

'राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं'... जोधपुर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान

बाड़मेर में दर्दनाक हादसा, मेडिकल स्टोर पर गलत इंजेक्शन लगने से युवक की मौत, संचालक फरार

एक पल में उजड़ गया परिवार! बहू को बचाने नहर में कूदा जेठ, दोनों की दर्दनाक मौत

मानसून लाया बांधों में पानी, जयपुर समेत 4 जिलों में नहीं होगा जलसंकट, बीसलपुर में एक साल से ज्यादा पानी

एक घंटे में दो बार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा भरतपुर, जानें आखिर क्यों बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

मां की मौत के बाद भी आती रही पेंशन, बेटे ने गर्लफ्रेंड और बैंक मैनेजर संग रच दी 6.30 लाख की साजिश

झुंझुनूं में बंद मकान मिला कई दिन पुराना शव, फैली तेज बदबू

नागौर में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

ICU में भर्ती दादा को देखने जा रहा था पोता, सड़क हादसे में चली गई खुद उसी की जान

Bharatpur: पड़ोसी ने महिला के हाथों को ग्राइंडर से काटने की कोशिश, पति को भी लाठी-डंडे से पीटा

राजस्थान में मौसम का बड़ा अलर्ट, इन 20 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, ट्रांसफर की नई तारीख घोषित, लाखों कर्मचारियों को मिलेगी राहत

डेनिस हत्याकांड में 14 गिरफ्तार, लेकिन 50 हजार का इनामी बदमाश अब भी गिरफ्त से दूर

सीकर में पहली बारिश बनी आफत, पूरा मकान भरभराकर गिर पड़ा

बेटे को कमरे में बंद किया, माता-पिता पर बरसाए लट्ठ...पढ़ें भीलवाड़ा में लुटेरों का खौफनाक तांडव

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

जोधपुर-जैसलमेर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 3 भाइयों की हुई मौत

झालावाड़ में नशा माफियाओं पर SP अमित बुडानिया का बुलडोजर एक्शन, हाईवे किनारे बने ढाबे मिनटों में जमींदोज

बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

Gold Silver Price Today: सोने के दाम फिसले, चांदी नहीं बदली! पढ़ें जयपुर के सर्राफा बाजार से बड़ा अपडेट

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, सरस-अमूल समेत सभी डेयरी कंपनियों के दूध की होगी जांच

अलवर के सेटेलाइट अस्पताल में बड़ा हादसा, OPD के दौरान छत का प्लास्टर और पंखा गिरा, डॉक्टर-बच्ची घायल

20 साल बाद पांचना बांध से आज छोड़ा जाएगा पानी, 13 हजार हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित

सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

जयपुर के मानसरोवर में 'स्मार्ट सिटी' की स्मार्ट सड़क, देखी क्या आपने ?

TAGS:
Sikar News
Jaipur News
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
8900 रुपये का बीज बना किसानों के लिए आफत! 60 टन का सपना दिखाकर लाखों की ठगी का आरोप
Sikar News
2
Rajasthan Weather
3
Karauli News
4
Alwar news
5
Rajasthan news