/राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी! अब दिन में मिलेगी बिजली, सरकार ने तय की डेडलाइन

Jaipur News: राज्य में अक्षय ऊर्जा योजनाओं को गति देने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को बड़ी समीक्षा बैठक ली. उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, पीएम-कुसुम और यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन यानी यूएलए मॉडल की प्रगति का ब्योरा लेते हुए अधिकारियों को सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए.

पीएम सूर्य घर और यूएलए पर जोर

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों में रूफटॉप सोलर लगवाने की प्रक्रिया को तेज किया जाए. इसके लिए निरीक्षण कार्यों में तेजी लाने और सब्सिडी वितरण को सरल बनाने के निर्देश दिए. साथ ही यूएलए मॉडल की निविदाओं की समयसीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा. यूएलए मॉडल के जरिए डिस्कॉम स्तर पर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा खरीद कर उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है.

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किसानों को दिन में बिजली: मार्च 2027 का टार्गेट

बैठक में मार्च 2027 तक राज्य के सभी किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 26 जिलों में पहले ही किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति शुरू की जा चुकी है. शेष जिलों में फीडर सेग्रीगेशन और सोलर प्लांट्स के जरिए इस लक्ष्य को समय पर पूरा किया जाएगा.

रूफटॉप सोलर में राजस्थान पीछे

हालांकि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में है, लेकिन घरेलू स्तर पर रूफटॉप सोलर अपनाने की रफ्तार धीमी है. नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2,315.60 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित हुई है. इसमें पीएम सूर्य घर योजना के तहत लगे संयंत्र भी शामिल हैं.

इस आंकड़े के साथ राजस्थान अभी भी गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से पीछे है. अधिकारियों का मानना है कि राज्य बड़े सौर पार्कों और यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स में आगे है, लेकिन आम घरों तक रूफटॉप सोलर पहुंचाने में अभी काम करना बाकी है.

17 हजार की अतिरिक्त सब्सिडी

राज्य सरकार ने केंद्र की सब्सिडी के अलावा पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों को 17,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा पहले ही कर दी है. बैठक में सब्सिडी वितरण में तेजी लाने पर जोर दिया गया. हालांकि अब तक कितने उपभोक्ताओं को यह अतिरिक्त राशि मिली है, इसका स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है.