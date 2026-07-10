Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी! अब दिन में मिलेगी बिजली, सरकार ने तय की डेडलाइन

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी! अब दिन में मिलेगी बिजली, सरकार ने तय की डेडलाइन

Rajasthan News: राजस्थान में अक्षय ऊर्जा योजनाओं को रफ्तार देने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने समीक्षा बैठक की. पीएम सूर्य घर, पीएम-कुसुम और यूएलए मॉडल में तेजी लाने के निर्देश दिए. इसी के साथ सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली देना है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byNeha Sharma
Published: Jul 10, 2026, 03:17 PM|Updated: Jul 10, 2026, 03:17 PM
राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी! अब दिन में मिलेगी बिजली, सरकार ने तय की डेडलाइन
Image Credit: अक्षय ऊर्जा योजनाओं को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की बैठकSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राज्य में अक्षय ऊर्जा योजनाओं को गति देने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को बड़ी समीक्षा बैठक ली. उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, पीएम-कुसुम और यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन यानी यूएलए मॉडल की प्रगति का ब्योरा लेते हुए अधिकारियों को सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए.

पीएम सूर्य घर और यूएलए पर जोर
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों में रूफटॉप सोलर लगवाने की प्रक्रिया को तेज किया जाए. इसके लिए निरीक्षण कार्यों में तेजी लाने और सब्सिडी वितरण को सरल बनाने के निर्देश दिए. साथ ही यूएलए मॉडल की निविदाओं की समयसीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा. यूएलए मॉडल के जरिए डिस्कॉम स्तर पर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा खरीद कर उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों को दिन में बिजली: मार्च 2027 का टार्गेट
बैठक में मार्च 2027 तक राज्य के सभी किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 26 जिलों में पहले ही किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति शुरू की जा चुकी है. शेष जिलों में फीडर सेग्रीगेशन और सोलर प्लांट्स के जरिए इस लक्ष्य को समय पर पूरा किया जाएगा.

रूफटॉप सोलर में राजस्थान पीछे
हालांकि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में है, लेकिन घरेलू स्तर पर रूफटॉप सोलर अपनाने की रफ्तार धीमी है. नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2,315.60 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित हुई है. इसमें पीएम सूर्य घर योजना के तहत लगे संयंत्र भी शामिल हैं.
इस आंकड़े के साथ राजस्थान अभी भी गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से पीछे है. अधिकारियों का मानना है कि राज्य बड़े सौर पार्कों और यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स में आगे है, लेकिन आम घरों तक रूफटॉप सोलर पहुंचाने में अभी काम करना बाकी है.

17 हजार की अतिरिक्त सब्सिडी
राज्य सरकार ने केंद्र की सब्सिडी के अलावा पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों को 17,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा पहले ही कर दी है. बैठक में सब्सिडी वितरण में तेजी लाने पर जोर दिया गया. हालांकि अब तक कितने उपभोक्ताओं को यह अतिरिक्त राशि मिली है, इसका स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

पर्यावरण संरक्षण के लिए हर पंचायत में बनेंगे 7 वन मित्र, 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य, सरकार ने जारी किए निर्देश

200 साल पुरानी जोधपुरी मोजड़ी को मिला GI टैग, कारोबार को मिलेगी नई उड़ान

राजस्थान शिक्षा विभाग का नया आदेश, तबादले के बाद तुरंत जॉइनिंग अनिवार्य, दोहरी पोस्टिंग पर होगी APO कार्रवाई

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में 8 से 10 जुलाई तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

खाटूश्यामजी दर्शन का बहाना, बैग में निकली चरस, पुलिस ने तस्कर को दबोचा

राजस्थान में आज थोड़ी थमेगी बारिश की रफ्तार, बस इन जिलों में बादल बरसने का येलो अलर्ट

दौसा में पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए भाग निकला कार सवार, सेल्समैन को कार के साथ घसीटा

कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, सीकर-चूरू समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

जयपुर में टक्कर से टूटा एयर वाल, सड़क पर बन गया फव्वारा

एक नहीं... दो नहीं... पूरे 4 बच्चे! झालावाड़ में अनोखा प्रसव, परिवार में 3 बेटी और 1 बेटे का हुआ आगमन

अलवर में 80 वर्षीय बुजुर्ग की घर में हत्या, बेटा बोला- जब घर आया तो पापा के हाथ-पैर भी बंधे थे

जयपुर में बेटी ही बनी मां की दुश्मन, हत्या करने से पहले घर में करवाया तंत्र-मंत्र

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

किशनगढ़ की बारिश ने परिवार पर बरपाया कहर, भरभराकर गिरा मकान, टॉर्च की रोशनी में डेढ़ घंटे चला रेस्क्यू, मलबे से जिंदा निकला पूरा परिवार

राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 49 एडिशनल एसपी स्तर के अफसरों के तबादले, जानें किसको कहां और क्या मिली जिम्मेदारी?

बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

धौलपुर में बारिश बनी काल! आधी रात भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, मलबे में दबा पूरा परिवार

बूढ़ी मां को ऑन द स्पॉट दिलाया न्याय, चौमूं के SDM आशीष शर्मा का वीडियो वायरल

अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी! राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री ने डराया, जयपुर-सीकर समेत 30 जिलों में भारी अलर्ट

राजस्थान में मानसून सक्रिय! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

कांग्रेस का 'हाईटेक अवतार' देख BJP में हलचल! राठौड़ बोले- पहले विचारधारा बदलो

पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बड़ा कदम, राजस्थान में शुरू हुआ OBC परिवारों का डिजिटल सर्वे

उदयपुर रेंज में बड़ा पुलिस फेरबदल, प्रतापगढ़ में 9 अधिकारियों की नई पोस्टिंग, 90 पुलिसकर्मी ट्रांसफर

राजस्थान में मानसून का बड़ा यू-टर्न! इन जिलों में आज बारिश का अलर्ट, फिर बदल जाएगा मौसम का मिजाज

जैसलमेर में आंधी और मूसलाधार बारिश का कहर, 594 गांव छाया अंधेरा!

Rajasthan Crime: हाथ-पैर के साथ मुंह बांधा, अलवर में बुजुर्ग का खौफनाक मर्डर

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, आसमान से जमीन पर गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजस्थान में तबादलों का काउंटडाउन, आज आधी रात के बाद फिर लग सकती है रोक

सड़क नहीं, ये तो सीमेंट का 'मेकअप' है! धौलपुर का Viral Video

लूणकरणसर में रिश्तों का खौफनाक अंत! पत्नी और बेटों पर पति की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

राजस्थान शिक्षा विभाग का नया आदेश, तबादले के बाद तुरंत जॉइनिंग अनिवार्य, दोहरी पोस्टिंग पर होगी APO कार्रवाई

सलूंबर में खेत में बकरे का शिकार कर बैठे 12 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू, देखें वीडियो

पुलिस जवान के सामने चलीं तलवारें, जमीन विवाद ने लिया खूनी मोड़, तलवारों से हमला, 8 लोग घायल

अंतिम संस्कार में जा रहे दो युवकों को रोडवेज बस ने कुचला, सिर से भेजा निकल गया बाहर, बीच सड़क पर दर्दनाक मौत

जयपुर में बेटी ने कर डाली मां की हत्या, बेटी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

नितिन गडकरी के बयान पर अशोक गहलोत को जोगाराम पटेल का जवाब, बोले- कहा जरूर, लेकिन किया नहीं

राजस्थान के 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

झुंझुनूं में ममता का खौफनाक अंत! मां की बेरहमी से हत्या कर बेटे ने खुद सुनाई मौत की कहानी

TAGS:
Jaipur News
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी! अब दिन में मिलेगी बिजली, सरकार ने तय की डेडलाइन
Jaipur News
2
Rajasthan News
3
Banswara News
4
Barmer news
5
Jodhpur news