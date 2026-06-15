/कोटपुतली में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे पर बवाल! उपजाऊ जमीन बचाने को किसानों का महा-आंदोलन शुरू

Kotputli News: कोटपूतली में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के विरोध में क्षेत्र के किसानों ने सोमवार से जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. किसान महापंचायत के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेते हुए सरकार से परियोजना को निरस्त करने की मांग की.

किसानों का कहना है कि पनियाला-कोटपूतली से किशनगढ़ (अजमेर) तक प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण से हजारों किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित हो जाएगी, जिससे उनकी आजीविका और भविष्य प्रभावित होगा. किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार विकास के नाम पर खेती योग्य जमीन को समाप्त कर रही है और किसानों की भावनाओं की अनदेखी की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

धरना स्थल पर किसानों ने नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया. आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा.

किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि यह धरना लगातार तीन दिनों तक चलेगा. उन्होंने कहा कि किसानों ने पहले भी कई प्रभावी रैलियों और जनआंदोलनों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि ‘‘जन, जमीन, जंगल और जानवर कृषि प्रधान देश की समृद्धि का आधार हैं. सरकार कंक्रीट और धूल के ढेर को ग्रीन फील्ड का नाम देकर किसानों की उपजाऊ जमीन छीनने का प्रयास कर रही है.’’

रामपाल जाट ने बताया कि फिलहाल धरने के माध्यम से सरकार को चेताया जा रहा है तथा तीसरे दिन ज्ञापन सौंपकर किसानों की मांगों से अवगत कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह केवल जमीन का मुद्दा नहीं, बल्कि किसानों के अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा विषय है.

धरना प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिला कलेक्ट्रेट के सामने आयोजित किया जा रहा है. किसान महापंचायत ने क्षेत्र के किसानों से अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की है.