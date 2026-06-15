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कोटपुतली में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे पर बवाल! उपजाऊ जमीन बचाने को किसानों का महा-आंदोलन शुरू

Rajasthan News: कोटपूतली में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के विरोध में किसानों का तीन दिवसीय धरना कलेक्ट्रेट पर शुरू हुआ. किसान महापंचायत ने उपजाऊ जमीन बचाने की मांग की. किसानों का कहना है कि परियोजना से हजारों किसानों की आजीविका प्रभावित होगी और आंदोलन आगे भी तेज किया जाएगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAmit kumar yadav
Published: Jun 15, 2026, 07:47 PM|Updated: Jun 15, 2026, 07:47 PM
कोटपुतली में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे पर बवाल! उपजाऊ जमीन बचाने को किसानों का महा-आंदोलन शुरू
Image Credit: Green Field Expressway Kotputli Farmers Protest

Kotputli News: कोटपूतली में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के विरोध में क्षेत्र के किसानों ने सोमवार से जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. किसान महापंचायत के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेते हुए सरकार से परियोजना को निरस्त करने की मांग की.

किसानों का कहना है कि पनियाला-कोटपूतली से किशनगढ़ (अजमेर) तक प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण से हजारों किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित हो जाएगी, जिससे उनकी आजीविका और भविष्य प्रभावित होगा. किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार विकास के नाम पर खेती योग्य जमीन को समाप्त कर रही है और किसानों की भावनाओं की अनदेखी की जा रही है.

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धरना स्थल पर किसानों ने नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया. आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा.

किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि यह धरना लगातार तीन दिनों तक चलेगा. उन्होंने कहा कि किसानों ने पहले भी कई प्रभावी रैलियों और जनआंदोलनों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि ‘‘जन, जमीन, जंगल और जानवर कृषि प्रधान देश की समृद्धि का आधार हैं. सरकार कंक्रीट और धूल के ढेर को ग्रीन फील्ड का नाम देकर किसानों की उपजाऊ जमीन छीनने का प्रयास कर रही है.’’

रामपाल जाट ने बताया कि फिलहाल धरने के माध्यम से सरकार को चेताया जा रहा है तथा तीसरे दिन ज्ञापन सौंपकर किसानों की मांगों से अवगत कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह केवल जमीन का मुद्दा नहीं, बल्कि किसानों के अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा विषय है.

धरना प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिला कलेक्ट्रेट के सामने आयोजित किया जा रहा है. किसान महापंचायत ने क्षेत्र के किसानों से अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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