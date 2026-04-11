जयपुर में युवाओं का महाकुंभ! 13 अप्रैल को ‘माय भारत बजट क्वेस्ट’ का फिनाले

Jaipur News: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आयोजित ‘माय भारत बजट क्वेस्ट 2026’ का फिनाले 13 अप्रैल 2026 को जयपुर में होगा. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए देशभर के युवाओं को संबोधित करेंगे. कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे और विजेता प्रतिभागियों से सीधे संवाद करेंगे.

इस कार्यक्रम का आयोजन 12 और 13 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में किया जाएगा. दो दिन तक चलने वाले ‘विकसित भारत यूथ डायलॉग’ के तहत कई महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित होंगी. 12 अप्रैल को ‘महिला युवा संसद’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिला प्रतिभागी महिला आरक्षण विधेयक जैसे अहम मुद्दे पर संसदीय शैली में चर्चा करेंगी.

इसी दिन शाम को एमएनआईटी में ‘संडे ऑन साइकिल’ पहल का आयोजन होगा. इसका उद्देश्य युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ‘फिट भारत’ का संदेश देना है. इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है. 13 अप्रैल को मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत उद्घाटन सत्र से होगी. इसके बाद ‘माय भारत सत्र’ और विशेषज्ञों की पैनल चर्चाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें युवाओं को अपने विचार रखने और सीखने का मौका मिलेगा.

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एसीएस युवा मामले एवं खेल विभाग प्रवीण गुप्ता के अनुसार, ‘मेरा युवा भारत’ (MY Bharat) प्लेटफॉर्म पर 1 से 22 फरवरी 2026 के बीच ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया गया था. इसमें राजस्थान के 75,591 युवाओं ने हिस्सा लिया. इसके बाद निबंध प्रतियोगिता में 3,453 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 984 युवाओं को राज्य स्तरीय संवाद के लिए चुना गया.

इन चयनित प्रतिभागियों में 423 महिलाएं और 561 पुरुष शामिल हैं. पूरे देश में इस कार्यक्रम के तहत 12 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया और 46,500 से ज्यादा निबंध प्राप्त हुए. यह आंकड़े युवाओं की बढ़ती भागीदारी और उत्साह को दर्शाते हैं.

जयपुर में होने वाला यह संवाद ‘भारत को वैश्विक उद्यमिता केंद्र बनाना’ और ‘मानव पूंजी विकास’ जैसे अहम विषयों पर केंद्रित रहेगा. अधिकारियों का कहना है कि यह पहल युवाओं को नीति निर्माण से जोड़ने का एक मजबूत मंच बनकर सामने आई है, जिससे उनके विचारों को देश के विकास में शामिल किया जा सके.

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