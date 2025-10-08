राजस्थान की डिजिटल क्रांति! DBT ने बचाए हजारों करोड़, बना नंबर-1 राज्य

Jaipur News: वित्तीय समावेशन में राजस्थान की ऐतिहासिक छलांग: देश में नंबर-वन

राजस्थान ने एक बार फिर समावेशी विकास का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है. भारत सरकार के 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चले देशव्यापी वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा संतृप्ति अभियान में राजस्थान ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है. इस अभियान में नीति, तकनीक और जनभागीदारी के संगम ने पारदर्शिता के नए मानक स्थापित किए हैं.

57 लाख फर्जी लाभार्थी हटे, हुई ₹3425 करोड़ की बचत

इस अभियान का सबसे बड़ा परिणाम प्रशासनिक शुचिता के रूप में सामने आया है. राज्य सरकार ने सभी सरकारी सहायता, जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, बीमा, खाद्य सुरक्षा और कृषि सब्सिडी, को सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खातों (DBT) में ट्रांसफर करना शुरू किया. इस व्यवस्था के कारण 57,03,608 फर्जी और डुप्लीकेट लाभार्थियों का खुलासा हुआ, जो वर्षों से योजनाओं का लाभ उठा रहे थे, पर असल में पात्र नहीं थे. इन फर्जी नामों को हटाने से राज्य सरकार को ₹3,425.89 करोड़ की भारी बचत हुई है.

6 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान में एक करोड़ से अधिक नागरिक इस अभियान से लाभान्वित हो चुके हैं, जो देश में सबसे अधिक है.

बैंकिंग से वंचितों को जोड़ा

वित्तीय समावेशन के तहत, राज्य ने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित नागरिकों को मुख्यधारा में लाने का भी उल्लेखनीय काम किया:

नए खाते: अभियान के दौरान 8,56,931 नए प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए. 30 जून 2025 तक राज्य में 3.71 करोड़ जनधन खाते सक्रिय थे.

निष्क्रिय खातों का पुनर्सक्रियन: सरकार ने 16,63,458 निष्क्रिय जनधन खातों को पुनः चालू करने के लिए री-केवाईसी अभियान चलाया.

सामाजिक सुरक्षा: लाखों नागरिक अब दुर्घटना और जीवन बीमा सुरक्षा के दायरे में आ चुके हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लेनदेन और बचत में वृद्धि हुई है.

कुलगुरु प्रो. राय ने कहा कि सरकार ने "नीति, तकनीक और जनता" के इस संगम से वित्तीय समावेशन को एक आंदोलन का रूप दिया है, जिससे बिचौलियों पर पूरी तरह रोक लगी है और लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है.

