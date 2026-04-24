/कबाड़ गोदाम बना मौत का कुआं! नीमराणा में 3 लोगों के जिंदा जलने की खबर से हड़कंप

Kotputli News: नीमराणा क्षेत्र के मोहलड़िया-बिचपुरी रोड स्थित एक कबाड़ गोदाम में शुक्रवार शाम करीब 5 बजे अचानक भीषण आग लग गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार गोदाम के मालिक कर्ण सिंह पुत्र मानसिंह, निवासी कोलिला बताए जा रहे हैं. आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया.

हादसे को लेकर एक दुखद सूचना भी सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि आग में तीन लोगों के जिंदा जलने की आशंका है, जिनमें पति-पत्नी और एक बच्ची शामिल हैं. हालांकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है. मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है और टीम अंदर फंसे लोगों की तलाश में जुटी हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही कोटपूतली-बहरोड़ जिले की कलेक्टर अपर्णा गुप्ता और एसपी सत्यवीर सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने हालात का जायजा लिया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए. अधिकारियों ने बताया कि अभी भी मलबे में तलाश जारी है और पूरी स्थिति स्पष्ट होने में थोड़ा समय लग सकता है.

आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और हर कोई अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.

सूचना मिलते ही नीमराणा, जापानी जोन और घीलोठ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी गई.

हादसे में एक पिकअप वाहन समेत लाखों रुपये का कबाड़ जलकर राख हो गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के समय मौजूद कुछ मजदूर समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे, जिससे बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है और पूरे मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है.