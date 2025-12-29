जयपुर के भांकरोटा क्षेत्र में जेसीबी शोरूम धधका, DPS स्कूल के पास मची अफरा-तफरी

Rajasthan News: जयपुर के भांकरोटा क्षेत्र में डीपीएस स्कूल के पास स्थित जेसीबी के ऑफिस व शोरूम में आग लग गई. सूचना पर बिंदायका, मानसरोवर और 22 गोदाम से दमकलें मौके पर भेजी गईं. पास में पेट्रोल पंप होने से सतर्कता बढ़ाई गई.
Jaipur Fire Incident: जयपुर के भांकरोटा क्षेत्र में आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि डीपीएस स्कूल के पास स्थित जेसीबी के ऑफिस और शोरूम में आग लगी है. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गईं. एहतियात के तौर पर बिंदायका, मानसरोवर और 22 गोदाम फायर स्टेशन से भी दमकलें भेजी गई हैं. आग के पास ही एक पेट्रोल पंप होने के कारण प्रशासन और दमकल विभाग अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है.
खबर अपडेट की जा रही है...
