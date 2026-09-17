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पुरोहितजी का कटला में 7 घंटे की जद्दोजहद के बाद बुझी आग, करीब 20 दुकानें जलकर खाक

Rajasthan News: जयपुर के बड़ी चौपड़ स्थित पुरोहितजी के कटले में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई. चूड़ियों के गोदाम से शुरू हुई आग करीब 20 दुकानों तक फैल गई. 20 से ज्यादा दमकल गाड़ियों और 50 कर्मचारियों ने 7 घंटे में आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Sep 17, 2026, 05:22 PM IST | Updated:Sep 17, 2026, 05:22 PM IST
पुरोहितजी का कटला में 7 घंटे की जद्दोजहद के बाद बुझी आग, करीब 20 दुकानें जलकर खाक
Image Credit: जयपुर के बड़ी चौपड़ स्थित पुरोहितजी के कटले में लगी आग 7 घंटे बाद बुझा दी गई.

Jaipur News: शहर के बड़ी चौपड़ स्थित पुरोहितजी के कटले में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई. कटले के सेठी कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल परचूड़ियों के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी. इसके बाद धीरे-धीरे करीब 20 दुकानें आग की चपेट में आ गईं. कपड़े, चूड़ियों, बुटिक और रेडीमेड सामान होने के चलते आग तेजी से फैली. अग्निशमन कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कटले की तंग गलियां, जहां दमकल की गाड़ियां अंदर तक नहीं पहुंच सकीं. मुख्य सड़क से पाइप अंदर ले जाकर करीब 20 से ज्यादा दमकल गाड़ियों और 50 अग्निशमन कर्मचारियों को आग बुझाने में 7 घंटे की जद्दोजहद ककरनी पड़ी. गनीमत रही कि हादसा सुबह दुकानें खुलने से पहले हुआ, जिससे बड़ी जनहानि टल गई.

चौकीदार ने दुकान से उठते हुए देखा धुंआ
पुरोहितजी का कटला में सुबह करीब सात बजे चौकीदार विक्रम सिंह ने सेठी कॉम्लेक्स की दूसरी मंजिल पर छोटू मणिहार की दुकान में घुआं उठते देखा. इसके बाद उसने व्यापारियों के व्हाट्सएप ग्रुप इसकी सूचना दी. एक दो व्यापारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाने का काम किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए. इधर पुरोहितजी का कटला से धुआं उठता देखकर कुछ दूरी पर माणकचौक थाने से पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे. इसके बाद दमकलकर्मियों को सूचना दी. दूसरी ओर पुरोहितजी का कटला से धुएं का गुब्बार उठता देखकर शहर में हड़कम्प मच गया. व्यापारी और लोग कटले की तरफ दौड़ पड़े.

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घटना के दौरान बंद कर दी गई थी बिजली
इस दौरान इलाके की बिजली बंद कर दी गई. घटना स्थल के पास में पुरोहितजी का कटला सहित आसपास की दुकानें बंद रहीं. बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में 5 कॉमर्शियल LPG सिलेंडर भी रखे थे, जिन्हें फायरमैन ने तुरंत हटाय, वरना हादसा हो सकता था. कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर 150 से ज्यादा दुकानें हैं. दूसरी मंजिल की करीब 15 से 20 दुकानें आग की चपेट में आ गईं. इन दुकानों में कपड़े, रेडीमेड, कॉस्मेटिक, मनिहारी और ज्वैलरी का सामान रखा था. कपड़ों और दूसरे ज्वलनशील सामान के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. जिनकी दुकानें जली वो व्यापारी बिलख पड़े. आग के कारण दुकानों की छत से प्लास्टर गिरा और वहीं एक दुकान की दीवार गिर गई.

3 से 4 किलोमीटर एरिया प्रभावित
आग के कारण कटले के पास 3 से 4 किलोमीटर एरिया प्रभावित हुआ. कटले के बाहर त्रिपोलिया और जौहरी बाजार में एक तरफ का यातायात रोक दिया गया. इससे आसपास के इलाके में जाम भी लगा, वहीं इस दौरान दुकानें भी बंद रखी गई. धुएं के कारण लोगों की आंखों में जलन रही तथा लोगों में चिंता और भय का वातावरण रहा. व्यापारियों का आरोप है कि सेठी कॉम्पलैक्स के टॉपर रेस्टोरेंट और होटल बनवाया जा रहा है. इसका काम लगभग पूरा हो गया है. इसको लेकर व्यापारी विरोध कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो सकती. आग की घटना के बाद अधिकारियों ने इस रेस्टोरेंट और होटल की भी जांच की.

राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी
इधर आग की सूचना के बाद स्थानीय विधायक अमीन कागजी, बीजेपी विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य और शहर सांसद मंजू शर्मा पुरोहितजी का कटला पहुंचे. आग की घटना को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए. कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने आरोप लगाया कि पौने तीन साल में एक बार भी फायर सिस्टम चेक नहीं किया गया. ढाई साल से सरकार है और व्यापारियों की मांग के बावजूद अतिक्रमण सहित अन्य बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ​सरकार की देखरेख में अवैध कब्जे हो रहे हैं. इन्होंने हमारे हेरिटेज के स्वरूप को भी बिगाड़ दिया.

क्या बोले विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य?
विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि "सुबह का समय था और दुकानें बंद थीं, इसलिए जनहानि नहीं हुई. आग के कारणों और व्यवस्थाओं की जांच करवाई जाएगी. अगर कोई कमी सामने आती है तो उसे दुरुस्त करवाया जाएगा. वहीं शहर सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि कोई जन हानि नहीं हुई. उन्होंने कहा कि फायद फायटिंग सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा था, इसकी जांच करवाई जाएगी. जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी होगा जांच के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

इस आग से कुछ सवाल खड़े हो गए हैं ?
सोचिए, अगर यही आग बाजार खुलने के बाद लगी होती तो? संकरी गलियों में दुकानदारों और ग्राहकों की भीड़ और ऊपर से धधकती दुकानें और दमकल की गाड़ियों की अंदर तक पहुंच नहीं. लेकिन इस बार वक्त ने साथ दिया. सुबह दुकानें बंद थीं, कॉम्प्लेक्स में लोगों की मौजूदगी नहीं थी और एक बड़ा हादसा होने से टल गया. फिलहाल पुलिस और प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटा है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुरोहितजी के कटले जैसे बेहद संकरे और भीड़भाड़ वाले बाजार में अगली बार ऐसी घटना न हो. इसके लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे?

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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