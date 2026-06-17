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Rajasthan News: SMS अस्पताल में AI-आधारित रोबोटिक इलाज, पैरालिसिस-स्ट्रोक मरीजों के लिए होगी बड़ी राहत

Rajasthan News: जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आरआरसी सेंटर में बजट घोषणा के तहत प्रदेश का पहला एआई-आधारित रोबोटिक्स एक्सरसाइज सेंटर शुरू हुआ है. यह आधुनिक सिस्टम पैरालिसिस और स्पाइनल इंजरी के मरीजों को सटीक एंगल से थेरेपी देकर तेजी से रिकवर करने में मदद करेगा.

Edited byArti PatelReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 17, 2026, 10:44 AM|Updated: Jun 17, 2026, 10:44 AM
Rajasthan News: SMS अस्पताल में AI-आधारित रोबोटिक इलाज, पैरालिसिस-स्ट्रोक मरीजों के लिए होगी बड़ी राहत
Image Credit: AI Photo

SMS Hospital Jaipur: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में मरीजों को विश्वस्तरीय और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. अस्पताल के करीब 50 साल पुराने रिहैबिलिटेशन रिसर्च सेंटर (RRC) को हाई-टेक करते हुए वहां प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित रोबोटिक्स एक्सरसाइज सेंटर शुरू किया गया है. इस बेहद आधुनिक तकनीक के आने से स्ट्रोक, पैरालिसिस (लकवा), रीढ़ की हड्डी की गंभीर चोट (स्पाइनल इंजरी) और ब्रेन इंजरी से जूझ रहे मरीजों को रोबोटिक असिस्टेड थेरेपी का सीधा लाभ मिल सकेगा.

मांसपेशियों की जकड़न होगी दूर, सटीक एंगल से होगी थेरेपी
RRC की डायरेक्टर डॉ. मृणाल जोशी के अनुसार, यह अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक पारंपरिक फिजियोथेरेपी के मुकाबले कई गुना अधिक प्रभावी है.बता दें कि यह एआई सिस्टम मरीजों को बिल्कुल सटीक एंगल और अधिक रिपीटेशन (बार-बार अभ्यास) के साथ एक्सरसाइज कराने में सक्षम है. इससे प्रभावित अंगों की सुप्त नसों को तेजी से सक्रिय कर रिकवरी की प्रक्रिया को रफ्तार दी जा सकेगी. रोबोट के साथ एक्सरसाइज का यह डिजिटल अनुभव मरीजों के लिए काफी रुचिकर होगा. साथ ही, यह थेरेपी मरीजों के समय, शारीरिक ऊर्जा और इलाज की लागत की बचत के लिहाज से भी गेम-चेंजर साबित होगी. अस्पताल प्रशासन का मानना है कि इस थेरेपी से मांसपेशियों की गंभीर जकड़न से पीड़ित मरीज बहुत तेजी से दोबारा चलना-फिरना शुरू कर सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर (क्वालिटी ऑफ लाइफ) में बड़ा सुधार आएगा.

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सीमित मैनपावर की चुनौती होगी खत्म
अस्पताल में गंभीर न्यूरो और स्पाइनल मरीजों को सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए महीनों तक गहन फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है. मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या और अस्पतालों में सीमित मैनपावर (स्टाफ) के चलते हर मरीज को कई घंटों तक लगातार इंटेंस थेरेपी देना डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती रहता है. इस समस्या का समाधान यह नया रोबोटिक सिस्टम करेगा. यह एआई सिस्टम अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट के हाथ के मूवमेंट और उनके थेरेपी पैटर्न को खुद सीखकर (लर्निंग मोड), हूबहू उसी तरीके से मरीजों को लगातार ट्रेनिंग और एक्सरसाइज दे सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होने के कारण यह सिस्टम एक निरंतर सीखने वाला प्लेटफॉर्म है. जैसे-जैसे इस पर मरीजों का इलाज होगा, यह समय के साथ स्वयं को लगातार और अधिक अपग्रेड एवं बेहतर बनाता जाएगा.

बजट घोषणा के तहत करोड़ों की मशीनें स्थापित
यह सेंटर राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत तैयार किया गया है, जिसके लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से इन अत्याधुनिक रोबोटिक मशीनों को आयात और स्थापित किया गया है.अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट और मेडिकल स्टाफ को इन मशीनों के संचालन की एडवांस ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है. इंस्टॉलेशन की सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अब मरीजों को इस सेंटर पर रोबोटिक थेरेपी मिलना सफलतापूर्वक शुरू हो गया है, जिससे उनकी शारीरिक कार्यक्षमता को अधिकतम स्तर तक बहाल किया जा सके.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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