/जयपुर में जनगणना का बड़ा अपडेट! 55% से ज्यादा काम पूरा, कलक्टर ने जारी किया नया अल्टीमेटम

Jaipur Census News: जनगणना-2027 के प्रथम चरण के तहत जयपुर जिले में चल रहे हाउस लिस्टिंग कार्य की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी संदेश नायक ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि 14 जून से पहले शेष बचा हुआ कार्य पूरा कर लिया जाए, ताकि जनगणना प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ सके. इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति और आंकड़ों की गुणवत्ता पर विस्तार से चर्चा हुई.

बैठक में बताया गया कि जयपुर जिले में हाउस लिस्टिंग के लिए कुल 5306 ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं. इनमें से अब तक 2969 ब्लॉकों का कार्य पूरा हो चुका है. इस प्रकार जिले में कुल लक्ष्य का 55.95 प्रतिशत कार्य संपन्न हो गया है. प्रशासन का लक्ष्य है कि शेष कार्य भी तय समय सीमा में पूरा कर लिया जाए, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

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समीक्षा के दौरान चौमूं और जालसू क्षेत्र का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा. चौमूं में निर्धारित सभी 530 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों का कार्य पूरा कर लिया गया है. वहीं जालसू क्षेत्र में भी सभी 164 ब्लॉकों का काम समय से पहले पूरा कर लिया गया. इसके अलावा कालाडेरा क्षेत्र में भी सभी 28 ब्लॉकों की हाउस लिस्टिंग पूरी हो चुकी है. इन क्षेत्रों की उपलब्धि को बैठक में सराहा गया और संबंधित अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया गया.

जिले के अन्य कई क्षेत्रों ने भी अच्छी प्रगति दर्ज की है. तूंगा क्षेत्र में 165 में से 163 ब्लॉकों का कार्य पूरा हो चुका है. किशनगढ़-रेनवाल में 59 में से 55 ब्लॉकों की हाउस लिस्टिंग पूरी कर ली गई है. इसी तरह कानोता में 20 में से 19 और शाहपुरा नगर परिषद क्षेत्र में 144 में से 138 ब्लॉकों का कार्य पूरा किया जा चुका है. इन सभी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक प्रगति दर्ज की गई है.

बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने कहा कि केवल लक्ष्य पूरा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंकड़ों की शुद्धता और गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जानकारी का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे.

उन्होंने सभी उपखंड जनगणना अधिकारियों, तहसीलदारों, नगर परिषद आयुक्तों और चार्ज सहायकों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि जहां कार्य की गति धीमी है, वहां अतिरिक्त प्रयास कर समय पर लक्ष्य हासिल किया जाए. जिला प्रशासन का मानना है कि जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाओं में से एक है. ऐसे में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे इस कार्य को पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करें, ताकि जनगणना-2027 का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो सके.