दीवाली से पहले बढ़ा फ्लाइट्स का किराया, जयपुर समेत इन शहरों का सफर हुआ मुश्किल

Diwali 2025: दीपावली से पहले राजस्थान घूमने की योजना बना रहे यात्रियों को इस बार झटका लग सकता है. जयपुर, जैसलमेर और उदयपुर जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के लिए एयरलाइन कंपनियों ने हवाई टिकटों के दाम 2 से 3 गुना तक बढ़ा दिए हैं. वहीं फ्लाइट्स में सीटों की भारी किल्लत भी देखने को मिल रही है.
दीपावली से पहले जयपुर आने वाली अधिकांश फ्लाइट्स पूरी तरह बुक हो चुकी हैं. खासकर मुंबई, बेंगलुरु और पुणे से जयपुर आने वाली फ्लाइटों में सीटें नहीं मिल रही हैं. जहां आम दिनों में मुंबई से जयपुर का किराया करीब 6,000 रुपये होता है. वहीं अब यह 18,000 से 27,000 रुपये तक पहुंच चुका है.
जैसलमेर जाने वाले पर्यटकों को इस बार अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है. दिल्ली से जैसलमेर के लिए इंडिगो की फ्लाइट का किराया पहले 8,000 रुपये था, जो अब 19,000 से 20,000 रुपये तक हो गया है. टूरिज्म सीजन की वजह से यहां पर्यटकों की भीड़ बढ़ी है, जिससे एयरलाइंस ने किराए बढ़ा दिए हैं.
उदयपुर से मुंबई जाने वाले यात्रियों को भी अब अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ सहना पड़ रहा है. इकोनॉमी क्लास में 5,000 से 10,000 रुपये तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है, जबकि पहले यह सफर काफी सस्ता था.
भाटिया हॉलिडेज़ के टूर ऑपरेटर अखिल भाटिया ने बताया कि यह स्थिति हर साल देखने को मिलती है. "एयरलाइंस कंपनियां इसे सीजनल डिमांड कहती हैं, लेकिन यह यात्रियों के लिए बहुत असुविधाजनक है. जैसे ही दीपावली और टूरिज्म सीजन खत्म होता है, किराए में फिर से गिरावट आ जाती है.
