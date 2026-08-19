/रक्षाबंधन पर घर आना पड़ेगा महंगा! मुंबई से जयपुर का किराया हुआ 20 हजार के पार

Rajasthan News: रक्षाबंधन पर बड़े मेट्रो सिटीज में जॉब करने वाले और पढ़ने वाले लोगों के लिए त्यौहार मनाना मुश्किल होने वाला है. मुम्बई, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलूरु आदि शहरों से जयपुर आगमन का हवाई किराया 2 गुना से अधिक तक बढ़ गया है. सर्वाधिक बढ़ोतरी मुम्बई से जयपुर के बीच देखी जा रही है.

यूं तो त्योहारों पर हर बार एयरलाइंस हवाई किराए की दरों में बढ़ोतरी करती हैं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन में किराए की बढ़ी हुई दरें दिवाली जैसा फील दे रही हैं. इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त को है. इससे एक दिन पहले त्योहार मनाने के लिए विभिन्न शहरों से जयपुर आने वाले हवाई यात्रियों को अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है.

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रक्षाबंधन से पहले 27 अगस्त को विभिन्न एयरलाइंस ने हवाई किराए की दरें बढ़ा दी हैं. दरअसल यह हवाई किराया जयपुर से जाने वाली फ्लाइट्स पर नहीं बढ़ा है बल्कि विभिन्न मेट्रो शहरों से जयपुर आने वाली फ्लाइट्स के लिए बढ़ा है. मुंबई से जयपुर आने के लिए हवाई किराए में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है.

सोमवार 24 अगस्त को मुंबई से जयपुर के लिए हवाई किराया 8 हजार रुपये लग रहा है, लेकिन अगले गुरुवार को यानी रक्षाबंधन से एक दिन पहले 27 अगस्त को यही हवाई किराया 16 हजार रुपये से शुरू हो रहा है. मुंबई के अलावा अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद से जयपुर आगमन का हवाई किराया भी अधिक बढ़ा है.

27 अगस्त को मुम्बई से जयपुर

इंडिगो की 3 फ्लाइट, किराया 16112 से लेकर 21414 रुपये

एयर इंडिया एक्सप्रेस में 18368 रुपये किराया

एयर इंडिया की एक फ्लाइट, किराया 21937 रुपये

27 अगस्त को बेंगलूरु से जयपुर

इंडिगो की 3 फ्लाइट, किराया 11571 से लेकर 12621 रुपये

एयर इंडिया एक्सप्रेस की 2 फ्लाइट, किराया 12548 रुपये

27 अगस्त को अहमदाबाद से जयपुर

इंडिगो की 3 फ्लाइट, किराया 4 गुना तक बढ़ा

सुबह की फ्लाइट में 9599 रुपए, रात को आएंगे तो किराया 16665 रुपये

27 अगस्त को पुणे से जयपुर

इंडिगो की 1 फ्लाइट, किराया 9799 रुपये

एयर इंडिया एक्सप्रेस की 1 फ्लाइट, किराया 12161 रुपये

27 अगस्त को हैदराबाद से जयपुर

इंडिगो की 3 फ्लाइट, किराया 9335 से 11855 रुपये

27 अगस्त को कोलकाता से जयपुर

इंडिगो की 3 फ्लाइट, किराया 8990 से लेकर 11352 रुपये

27 अगस्त को चेन्नई से जयपुर

इंडिगो की मात्र 1 फ्लाइट, किराया 11199 रुपये

27 अगस्त को गोवा से जयपुर

इंडिगो की एक फ्लाइट, किराया 10521 रुपये

फ्लाइट कम होने के चलते बढ़ा किराया

हवाई किराया अधिक होने के पीछे इस बार कम फ्लाइट संचालित होने को भी बड़ा कारण माना जा रहा है. दरअसल जयपुर एयरपोर्ट से वर्तमान में संचालित फ्लाइट्स की संख्या में कमी आई है. जयपुर से विभिन्न शहरों के बीच फ्लाइट काफी कम हैं. मुम्बई से जयपुर के बीच वर्तमान में रोजाना औसतन 5 फ्लाइट ही चल रही हैं, जबकि सर्दियों में इनकी संख्या 12 थी.