जयपुर एयरपोर्ट की उड़ान पर ब्रेक! सिर्फ 18 शहरों तक सिमटी कनेक्टिविटी

Jaipur International Airport: जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी तो खस्ताहाल है ही, अब घरेलू एयर कनेक्टिविटी के हालात भी चिंताजनक हो गए हैं. जयपुर से देश के मात्र 18 घरेलू शहरों के लिए ही फ्लाइट मिल पा रही हैं. उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल वाले शहरों के लिए फ्लाइट्स का अभाव है. इसलिए इस बार गर्मियों की छुट्टियों में जो जयपुर शहरवासी पहाड़ी की ठंडी वादियों में घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, या फिर जिनका मन धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का है, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है. एक तरफ जब ट्रेनों में कन्फर्म सीट नहीं मिलती तो यात्री हवाई यात्रा का रुख करते हैं. लेकिन जयपुर एयरपोर्ट की पुअर एयर कनेक्टिविटी से यात्रियों का परेशान होना तय है. किसी भी प्रमुख पर्यटन या धार्मिक स्थलों के लिए जयपुर से सीधी फ्लाइट्स नहीं मिल पा रही हैं. इसके लिए यात्रियों को दिल्ली, मुम्बई या अन्य बड़े एयरपोर्ट से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ रही है. खासतौर पर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर-पूर्वी राज्यों या फिर दक्षिण भारत के राज्यों के लिए फ्लाइट्स का अभाव है. पूर्वोत्तर में केवल गुवाहाटी के लिए फ्लाइट उपलब्ध है. तो वहीं दक्षिण भारत में चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलूरु के लिए ही फ्लाइट्स मिल पा रही हैं.

किन पर्यटन शहरों के लिए फ्लाइट नहीं

- भ्रमण के लिहाज से श्रीनगर की डिमांड ज्यादा, फ्लाइट नहीं

- एडवेंचर टूरिज्म के लिहाज से लेह की डिमांड, फ्लाइट नहीं

- हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की 1 फ्लाइट, सप्ताह में मात्र 2 दिन संचालित

- नॉर्थ ईस्ट में केवल गुवाहाटी के लिए 2 फ्लाइट उपलब्ध

- सिलीगुड़ी(बागडोगरा), इम्फाल, शिलांग की कोई फ्लाइट नहीं

- दक्षिण में कोयम्बटूर, कोचीन, त्रिवेन्द्रम की कोई फ्लाइट नहीं

धार्मिक शहरों के लिए फ्लाइट का अभाव

- मां वैष्णो देवी दर्शनार्थियों के लिए जम्मू की सीधी फ्लाइट नहीं

- सिखों के प्रमुख स्थल स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के लिए फ्लाइट नहीं

- जयपुर से वाराणसी के लिए कभी 3 फ्लाइट थी, अब एक भी नहीं

- जगन्नाथ पुरी के दर्शनार्थियों के लिए भुवनेश्वर की फ्लाइट हुई बंद

- रामेश्वरम जाने के लिए मदुरई फ्लाइट की रहती है डिमांड, फ्लाइट नहीं

- श्री राम मंदिर दर्शनार्थियों की मांग अधिक, लेकिन अयोध्या की फ्लाइट नहीं

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सर्दियों में 65 फ्लाइट थी, अब मात्र 50 फ्लाइट!

आपको बता दें कि वर्तमान में जयपुर एयरपोर्ट से देश के 18 घरेलू शहरों के लिए रोजाना अधिकतम 50 फ्लाइट ही संचालित हो रही हैं. जबकि सर्दियों में रोज औसतन 65 घरेलू फ्लाइट संचालित हो रही थी. वहीं इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी के नाम पर मात्र 4 इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही हैं. दुबई की फ्लाइट पिछले डेढ़ माह से बंद चल रही है. वहीं कुआलालंपुर की फ्लाइट ढाई माह पहले ही बंद हो चुकी है. इस बीच अब घरेलू एयर कनेक्टिविटी भी लगातार कम होती जा रही है.

जयपुर से अब मात्र 18 शहरों की फ्लाइट!

- मुम्बई-नवी मुम्बई के लिए सर्वाधिक रोज 10 फ्लाइट उपलब्ध

- दिल्ली के लिए 6 फ्लाइट, बेंगलूरु के लिए 5 फ्लाइट उपलब्ध

- हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए रोज 4-4 फ्लाइट संचालित

- चंडीगढ़ और कोलकाता के लिए रोज 3-3 फ्लाइट उपलब्ध

- गुवाहाटी, इंदौर, लखनऊ, उदयपुर, पुणे के लिए रोज 2-2 फ्लाइट

- बेलगाम, चेन्नई, सूरत, कुल्लू, देहरादून, गोवा के लिए मात्र 1-1 फ्लाइट

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-