राजस्थान के कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स में कमी, जैसलमेर एयरपोर्ट से अप्रैल-सितंबर तक नहीं चलेगी कोई भी फ्लाइट

Flights Summer Schedule: 29 मार्च से फ्लाइट्स के शेड्यूल में बदलाव होगा. देशभर के एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के संचालन को लेकर समर शेड्यूल लागू होगा. लेकिन इस समर शेड्यूल में राजस्थान के कुछ एयरपोर्ट्स पर एयर कनेक्टिविटी में बड़ी कमी हो सकती है. वहीं जैसलमेर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन पूरी तरह बंद होने की आशंका है.

पिछले कुछ वर्षों से ऐसा लगातार हो रहा है, जब जैसलमेर एयरपोर्ट से अप्रैल से सितंबर माह तक फ्लाइट संचालन नहीं होता. मार्च माह के अंतिम रविवार से फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव होता है. समर शेड्यूल में जैसलमेर एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट संचालित नहीं होती. इस कारण जैसलमेर एयरपोर्ट पर सन्नाटा छा जाता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है. 29 मार्च से लागू होने जा रहे समर शेड्यूल में जैसलमेर एयरपोर्ट से एक भी फ्लाइट संचालित नहीं होगी. आपको बता दें कि वर्तमान में जैसलमेर एयरपोर्ट से रोजाना 6 फ्लाइट चल रही हैं. 28 मार्च के बाद ये सभी फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी. 29 मार्च से जैसलमेर एयरपोर्ट से एक भी फ्लाइट नहीं चलेगी. समर शेड्यूल में फ्लाइट्स पर असर केवल जैसलमेर एयरपोर्ट पर ही नहीं रहेगा, बल्कि बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और यहां तक कि जयपुर एयरपोर्ट पर भी असर दिखेगा. इन सभी एयरपोर्ट से वर्तमान में संचालित फ्लाइट्स की संख्या में कमी आएगी. आपको बता दें कि राजस्थान में सर्दियों में पर्यटन सीजन रहता है, जबकि गर्मियों को ऑफ सीजन माना जाता है. इसी वजह से फ्लाइट्स की संख्या भी घट जाती है.

जैसलमेर एयरपोर्ट से ये फ्लाइट होंगी बंद

- जैसलमेर से सुबह 10:30 बजे एयर इंडिया दिल्ली की फ्लाइट AI-1864

- सुबह 11 बजे मुम्बई के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6E-6143

- सुबह 11:25 बजे जयपुर के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6E-7677

- दोपहर 2:55 बजे इंडिगो दिल्ली की फ्लाइट 6E-6509

- दोपहर 3:40 बजे एयर इंडिया दिल्ली की फ्लाइट AI-1848

- शाम 4:35 बजे इंडिगो की बेंगलूरु की फ्लाइट 6E-6838 होंगी बंद

समर शेड्यूल में जैसलमेर एयरपोर्ट से जहां फ्लाइट संचालन पूरी तरह बंद हो जाएगा. वहीं जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट संख्या में कमी आएगी. जयपुर एयरपोर्ट से वर्तमान में संचालित फ्लाइट्स में से 15 फ्लाइट बंद होने की आशंका है. इसी तरह उदयपुर और जोधपुर से भी कुछ फ्लाइट बंद होंगी.

अभी कितनी फ्लाइट, कितनी कमी संभव

- उदयपुर एयरपोर्ट से रोज औसतन 23 फ्लाइट संचालित

- समर शेड्यूल में 17 फ्लाइट चलने की संभावना

- जोधपुर एयरपोर्ट से अभी रोज औसतन 14 फ्लाइट संचालित

- समर शेड्यूल में घटकर 11 फ्लाइट रहने की आशंका

- बीकानेर एयरपोर्ट से समर शेड्यूल में रोज 1 फ्लाइट चलेगी

- अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट से रोज औसतन 3 फ्लाइट चलेंगी

- जयपुर एयरपोर्ट से अभी 65 फ्लाइट संचालित

- समर शेड्यूल में घटकर 50 से 51 रह सकती हैं फ्लाइट

जैसलमेर एयरपोर्ट से गर्मियों में नियमित फ्लाइट संचालित करने के लिए वहां के व्यापारिक संगठन भी एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिखकर दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद गर्मियों में एक भी फ्लाइट यहां से संचालित नहीं होती. अभी हालांकि डीजीसीए ने समर शेड्यूल फाइनल नहीं हो सका है, लेकिन माना जा रहा है कि जैसलमेर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन पूरी तरह बंद हो जाएगा.

