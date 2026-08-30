Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /FLN आकलन के अंक अब शाला दर्पण पर होंगे ऑनलाइन, अगस्त अंत तक दर्ज करने होंगे प्राप्तांक

FLN आकलन के अंक अब शाला दर्पण पर होंगे ऑनलाइन, अगस्त अंत तक दर्ज करने होंगे प्राप्तांक

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों के FLN आकलन के हिंदी-गणित के अंक शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे. इससे विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा और कमजोर विद्यार्थियों व स्कूलों की पहचान कर शैक्षणिक सुधार की योजना तैयार करने में मदद मिलेगी. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Aug 30, 2026, 06:12 PM IST | Updated:Aug 30, 2026, 06:12 PM IST
FLN आकलन के अंक अब शाला दर्पण पर होंगे ऑनलाइन, अगस्त अंत तक दर्ज करने होंगे प्राप्तांक
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: प्रदेश सरकारी स्कूलों में दूसरी से पांचवीं कक्षा तक विद्यार्थियों के मूलभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान (एफएलएन) आकलन को अब डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है. विद्यार्थियों के हिंदी और गणित विषय में हुए एफएलएन आकलन में प्राप्त अंकों को शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा. स्कूलों को सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांक अगस्त अंत तक पोर्टल पर दर्ज करने होंगे. इससे शिक्षा विभाग के पास विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विद्यालयवार डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा.

प्राप्तांक दर्ज करने के लिए शाला दर्पण के विद्यालय टैब में मूलभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान से संबंधित विकल्प उपलब्ध कराया गया है. विद्यालयों को एफएलएन ऑफलाइन पेपर डाउनलोड करने और एफएलएन ऑफलाइन मूल्यांकन अंक कक्षा 2-5 के माध्यम से विद्यार्थियों के आकलन में प्राप्त अंकों का मिलान करना होगा. इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यार्थियों के प्राप्तांक ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

आकलन के अंकों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की कक्षा और विद्यालयवार स्थिति देख सकेगा. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किन कक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर है और किन विद्यालयों में पढ़ने-लिखने और गणितीय समझ को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है.

एफएलएन आकलन का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड
कक्षा 2 से 5 तक हिंदी-गणित के अंक होंगे ऑनलाइन
शाला दर्पण पर आज शाम तक दर्ज करने होंगे प्राप्तांक
बच्चों के सीखने के स्तर का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा विभाग
कक्षा और विद्यालयवार प्रदर्शन की हो सकेगी निगरानी
कमजोर विद्यार्थियों और स्कूलों की पहचान में मिलेगी मदद
आकलन के बाद शैक्षणिक योजना बनाने में भी होगा उपयोग
शाला दर्पण पर अब एफएलएन प्रदर्शन की भी होगी डिजिटल निगरानी

प्राप्त अंकों के आधार पर विभाग भविष्य में बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए आवश्यक शैक्षणिक योजना भी तैयार कर सकेगा.


शाला दर्पण के माध्यम से पहले से ही विद्यालय प्रोफाइल, आधारभूत ढांचा, विद्यार्थियों की उपस्थिति, स्वास्थ्य, पुस्तकालय, पौधरोपण, नो बैग दिवस और बालसभा सहित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जा रहा है.

एफएलएन आकलन के प्राप्तांक भी इसी डिजिटल व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं. इससे विभाग को केवल आकलन होने की जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि विद्यार्थियों ने आकलन में कैसा प्रदर्शन किया, इसका भी रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan News Live: जयपुर में 15 केंद्रों पर NEET-PG 2026 परीक्षा, नॉमिनेशन के चलते आज भी खुलेंगे SDM कार्यालय

नीट में फिर सिस्टम फेल, सर्वर डाउन के कारण जयपुर के 2 सेंटर पर नहीं हुआ एग्जाम

रामदेवरा मेले में छोटी ध्वजा-चादर और अगरबत्ती पर रोक, दर्शन से पहले जान लें नए नियम

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan news
jaipur news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रक्षाबंधन पर MP जा रहे दादा-पोता रेपी नदी में बहे, 2 दिन बाद मिले शव
2
3
4
5