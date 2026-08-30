/FLN आकलन के अंक अब शाला दर्पण पर होंगे ऑनलाइन, अगस्त अंत तक दर्ज करने होंगे प्राप्तांक

Rajasthan News: प्रदेश सरकारी स्कूलों में दूसरी से पांचवीं कक्षा तक विद्यार्थियों के मूलभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान (एफएलएन) आकलन को अब डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है. विद्यार्थियों के हिंदी और गणित विषय में हुए एफएलएन आकलन में प्राप्त अंकों को शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा. स्कूलों को सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांक अगस्त अंत तक पोर्टल पर दर्ज करने होंगे. इससे शिक्षा विभाग के पास विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विद्यालयवार डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा.

प्राप्तांक दर्ज करने के लिए शाला दर्पण के विद्यालय टैब में मूलभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान से संबंधित विकल्प उपलब्ध कराया गया है. विद्यालयों को एफएलएन ऑफलाइन पेपर डाउनलोड करने और एफएलएन ऑफलाइन मूल्यांकन अंक कक्षा 2-5 के माध्यम से विद्यार्थियों के आकलन में प्राप्त अंकों का मिलान करना होगा. इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यार्थियों के प्राप्तांक ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे.

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आकलन के अंकों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की कक्षा और विद्यालयवार स्थिति देख सकेगा. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किन कक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर है और किन विद्यालयों में पढ़ने-लिखने और गणितीय समझ को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है.

एफएलएन आकलन का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड

कक्षा 2 से 5 तक हिंदी-गणित के अंक होंगे ऑनलाइन

शाला दर्पण पर आज शाम तक दर्ज करने होंगे प्राप्तांक

बच्चों के सीखने के स्तर का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा विभाग

कक्षा और विद्यालयवार प्रदर्शन की हो सकेगी निगरानी

कमजोर विद्यार्थियों और स्कूलों की पहचान में मिलेगी मदद

आकलन के बाद शैक्षणिक योजना बनाने में भी होगा उपयोग

शाला दर्पण पर अब एफएलएन प्रदर्शन की भी होगी डिजिटल निगरानी

प्राप्त अंकों के आधार पर विभाग भविष्य में बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए आवश्यक शैक्षणिक योजना भी तैयार कर सकेगा.



शाला दर्पण के माध्यम से पहले से ही विद्यालय प्रोफाइल, आधारभूत ढांचा, विद्यार्थियों की उपस्थिति, स्वास्थ्य, पुस्तकालय, पौधरोपण, नो बैग दिवस और बालसभा सहित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जा रहा है.

एफएलएन आकलन के प्राप्तांक भी इसी डिजिटल व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं. इससे विभाग को केवल आकलन होने की जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि विद्यार्थियों ने आकलन में कैसा प्रदर्शन किया, इसका भी रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा.