सिविल लाइन फ्लाईओवर 5 साल बाद भी अधूरा! हजारों वाहनों की बढ़े परेशानी

Jaipur News: राजधानी जयपुर की सिविल लाइन फाटक पर बनने वाली फ्लाई ओवर अब लोगों के लिए समस्या बनती जा रही है. सिविल लाइन फाटक पर जाम से निजात दिलाने के लिए 2021 में निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण की कछुआ चाल के चलते 5 साल पूरे होने के बावजूद भी फ्लाई ओवर का कार्य महज 50 से 60% तक पूरा हुआ है. वही 5 साल का समय पूरा होने के बावजूद भी इस पुलिया का निर्माण कार्य पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा.

एक तरफ सिविल लाइन के लिए कनेक्ट करती है तो दूसरी तरफ बीजेपी चौराहे पर. ऐसे में सीधे अजमेर रोड, सिविल लाइन व टोंक रोड, एम आई रोड सहित सी स्कीम क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए आने-जाने के लिए बनने वाली इस फ्लाईओवर से प्रतिदिन हजारों वाहनों को लाभ होता, लेकिन उल्टा निर्माण कार्य की धीमी गति लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है.

जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इस निर्माण में लेट लतीफी के चलते संबंधित फार्म पर 1 करोड़ 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी संबंधित फर्म की गति में कोई सुधार नहीं हुआ. ऐसे में बड़ी बात यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खाना पूर्ति करके निर्माण करने वाली फर्म पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा कर निश्चित कर दिया गया.

हालांकि जुर्माने के चलते अब फर्म के निर्माण कार्य की गति और भी धीमी हो गई और जनवरी 21 में शुरू हुआ निर्माण कार्य 2026 में भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा. अब देखने वाली बात है कि जयपुर विकास प्राधिकरण इस फ्लाईओवर के निर्माण की गति को बढ़ाने के लिए क्या कोई एक्शन लेता है या फिर निर्माण कार्य इसी तरह रेंग-रेंग कर शहर वासियों को परेशान करता रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

