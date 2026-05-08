/मुहाना मंडी में ‘जहर वाले फलों’ का भंडाफोड़! पकड़ा गया 10 हजार किलो सड़ा माल

Muhana Mandi: जयपुर की मुहाना मंडी में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बार फिर मिलावट और खराब सामान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. “शुद्ध आहार मिलावट पर वार” अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में करीब 10 हजार किलो सड़े-गले फल और एक्सपायरी खजूर नष्ट किए गए. अचानक हुई इस छापेमारी से मंडी में हड़कंप मच गया.

यह कार्रवाई अरावली ट्रेड विजन कोल्ड स्टोरेज पर की गई, जहां टीम ने जांच के दौरान भारी मात्रा में खराब सामान बरामद किया. इसमें करीब 8500 किलो खराब फल और 1500 किलो एक्सपायरी खजूर शामिल थे. जैसे ही टीम अंदर पहुंची, वहां रखे सामान की हालत देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. जांच में सामने आया कि गोदाम में रखे सेब, अंगूर, अनार और संतरे जैसे फलों पर फंगस लगा हुआ था. कई फल पूरी तरह से खराब हो चुके थे, फिर भी उन्हें अलग-अलग करके बाजार में भेजने की तैयारी की जा रही थी. फूड सेफ्टी टीम ने मौके पर ही इन सभी फलों को नष्ट करवा दिया.

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पूछताछ के दौरान कुछ व्यापारियों ने यह भी माना कि खराब फलों को छांटकर बाजार में बेचने की योजना थी. इस बात के सामने आने के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. संबंधित व्यापारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके अलावा टीम ने मंडी में मौजूद आम के कई गोदामों का भी निरीक्षण किया. वहां यह पाया गया कि कुछ फलों को जल्दी पकाने के लिए इथाइलीन गैस का इस्तेमाल किया जा रहा था. अधिकारियों ने इस पर भी सख्त नाराजगी जताई और नियमों के पालन की हिदायत दी.

इस पूरी कार्रवाई के बाद मंडी में व्यापारियों के बीच हलचल बढ़ गई है. फूड सेफ्टी विभाग का कहना है कि इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों को साफ और सुरक्षित फल-सब्जियां मिल सकें. वहीं, आम लोगों ने भी इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि बाजार में ऐसी सख्ती जरूरी है ताकि कोई भी मिलावट से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न कर सके.