दीपावली से पहले जहरीली मिठाई का काला खेल! भरतपुर में कीड़ों से भरे डिब्बे मिले, वहीं जयपुर में...

Jaipur news: राजस्थान में त्योहारों के मौसम में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से हो रहे खिलवाड़ पर फूड सेफ्टी विभाग (खाद्य सुरक्षा विभाग) ने कमर कस ली है. दीपावली से ठीक पहले, विभाग की टीम ने जयपुर ग्रामीण के बस्सी और भरतपुर में एक सनसनीखेज कार्रवाई को अंजाम देते हुए मिलावटी मिठाइयों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है.
जयपुर' श्री श्याम फूड प्रोडक्ट्स' पर छापा
फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने बस्सी के रूपा की नांगल स्थित श्री श्याम फूड प्रोडक्ट्स नामक कारखाने पर अचानक छापा मारा. कार्रवाई में जो सामने आया, वह बेहद चौंकाने वाला था. कारखाने में सूजी, सोयाबीन तेल और लिक्विड ग्लूकोज जैसी सस्ती और दूषित सामग्री का उपयोग करके मिलावटी मिल्क केक बनाया जा रहा था.आरोपी इस मिलावटी मिठाई को ₹120 प्रति किलोग्राम के हिसाब से सीकर, श्रीमाधोपुर, चौमू समेत जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में सप्लाई कर रहे थे.टीम ने मौके पर 3,000 किलोग्राम मिलावटी मिल्क केक को तत्काल नष्ट कराया, साथ ही 2,500 किलोग्राम कच्चा माल (रॉ मैटेरियल) भी जब्त किया.
निरीक्षण में पाया गया कि कारखाने के बंद कमरे में रखी मिठाइयों में कीड़े पड़े हुए थे, जो साफ-सफाई और गुणवत्ता मानकों की घोर अनदेखी को दर्शाता है.आरोपी दीपावली के चरम सीजन तक लगभग 5,000 किलोग्राम मिलावटी मिल्क केक सप्लाई करने की योजना बना रहे थे.विभाग ने मिठाई के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए लैब में भेजा है, जिसके बाद दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
भरतपुर में भी एक्शन जारी
फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई बस्सी तक ही सीमित नहीं रही. भरतपुर शहर में भी विभाग ने मिष्ठान भंडारों की जांच की. शहर स्थित एक मिष्ठान भंडार के गोदाम के निरीक्षण के दौरान, छैना और गुलाब जामुन जैसी मिठाइयों में भी कीड़े पाए गए. भरतपुर में भी सभी दूषित मिठाइयों को मौके पर नष्ट किया गया और नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं.
विभाग ने जनता से अपील की है कि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल भरोसेमंद और प्रमाणित स्रोत से ही मिठाइयां खरीदें.
