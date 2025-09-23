खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई, पिकअप से जब्त किया 400 KG मिलावटी पनीर

Jaipur News: जयपुर जिले में शुद्ध आहार और खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत फूड सेफ्टी टीम ने मालवीय नगर में एक पिकअप को रोककर 400 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया.
Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में शुद्ध आहार और खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत CMHO जयपुर सेकेंड की फूड सेफ्टी टीम ने मालवीय नगर के बालाजी मोड़ पर एक पिकअप को रोककर 400 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया.
मिली जानकारी के आधार पर की गई इस कार्रवाई में नकली पनीर को नष्ट कर दिया गया. CMHO डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि टीम को आगरा रोड से जयपुर आने वाली पनीर से भरी गाड़ियों के बारे में सूचना मिली थी.
सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने डीग से आ रही एक पिकअप को करीब 1 बजे रात को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान पिकअप में रखे कंटेनरों से लगभग 400 किलो सिंथेटिक दिखने वाला नकली पनीर बरामद हुआ.
पूछताछ में पता चला कि यह मिलावटी पनीर जयपुर के विभिन्न ढाबों, रेस्टोरेंट्स, होटलों और मिष्ठान दुकानों में 240 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा था. नकली पनीर की इस बिक्री से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था.
फूड सेफ्टी टीम ने नकली पनीर के अलग-अलग बैंच के सैंपल लेकर परीक्षण के लिए भेज दिए इसके साथ ही देर रात 400 किलोग्राम मिलावटी पनीर को नष्ट कर दिया. इस अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद यादव, अवधेश गुप्ता और नन्द किशोर कुमावत शामिल थे.
