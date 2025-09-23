Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई, पिकअप से जब्त किया 400 KG मिलावटी पनीर

Jaipur News: जयपुर जिले में शुद्ध आहार और खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत फूड सेफ्टी टीम ने मालवीय नगर में एक पिकअप को रोककर 400 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Sep 23, 2025, 03:28 PM IST | Updated: Sep 23, 2025, 03:28 PM IST

Trending Photos

राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें इस तरह मिल सकता है 2 करोड़ का लोन!
6 Photos
Rajasthan news

राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें इस तरह मिल सकता है 2 करोड़ का लोन!

राजस्थान को वो चमत्कारी मंदिर, जहां नवरात्रि में दर्शन करने मात्र से होती है हर मनोकामना पूरी!
8 Photos
Shardiya navratri 2025

राजस्थान को वो चमत्कारी मंदिर, जहां नवरात्रि में दर्शन करने मात्र से होती है हर मनोकामना पूरी!

मुगल साम्राज्य की वो रानी, जो मर्दो की तरह पहनती थी शेरवानी और रखती थी तलवार!
7 Photos
Mughal

मुगल साम्राज्य की वो रानी, जो मर्दो की तरह पहनती थी शेरवानी और रखती थी तलवार!

राजस्थान का ये किला नहीं देखा तो क्या देखा? अक्टूबर-नवंबर में बनाएं घूमने का प्लान
9 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान का ये किला नहीं देखा तो क्या देखा? अक्टूबर-नवंबर में बनाएं घूमने का प्लान

खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई, पिकअप से जब्त किया 400 KG मिलावटी पनीर

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में शुद्ध आहार और खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत CMHO जयपुर सेकेंड की फूड सेफ्टी टीम ने मालवीय नगर के बालाजी मोड़ पर एक पिकअप को रोककर 400 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया.

मिली जानकारी के आधार पर की गई इस कार्रवाई में नकली पनीर को नष्ट कर दिया गया. CMHO डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि टीम को आगरा रोड से जयपुर आने वाली पनीर से भरी गाड़ियों के बारे में सूचना मिली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने डीग से आ रही एक पिकअप को करीब 1 बजे रात को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान पिकअप में रखे कंटेनरों से लगभग 400 किलो सिंथेटिक दिखने वाला नकली पनीर बरामद हुआ.

पूछताछ में पता चला कि यह मिलावटी पनीर जयपुर के विभिन्न ढाबों, रेस्टोरेंट्स, होटलों और मिष्ठान दुकानों में 240 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा था. नकली पनीर की इस बिक्री से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था.

फूड सेफ्टी टीम ने नकली पनीर के अलग-अलग बैंच के सैंपल लेकर परीक्षण के लिए भेज दिए इसके साथ ही देर रात 400 किलोग्राम मिलावटी पनीर को नष्ट कर दिया. इस अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद यादव, अवधेश गुप्ता और नन्द किशोर कुमावत शामिल थे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news