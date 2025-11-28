पेंशन योजना पर गहलोत v/s गहलोत की जंग छिड़ी! वायरल वीडियो ने राजस्थान की राजनीति में मचा दी खलबली

Rajasthan Pension: राजस्थान में गुलाबी ठंड के बीच पेंशन योजना पर गहलोत v/s गहलोत की जंग छिड गई है. पेंशन योजना के सवालों के बीच अब ये मुद्दा पब्लिक के बीच उठ गया है कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि हर महीने सीधे खाते में आ रही है या फिर देरी हो रही है. सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत और अविनाश के बीच एक्स प्लेटफार्म पर संग्राम छिडा, जिसके बाद अब सवाल ये है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग पेंशनधारियों को समय पर पेंशन दे रहा है या नहीं?

पेंशन वक्त पर मिल रही या नहीं?

दरअसल दो दिन पहले सीकर दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाय की थड़ी पर चाय पी रहे थे. तभी एक बुजुर्ग छगनलाल सैनी उनके पास आए और बोले “साहब, मेरी पेंशन पिछले सात महीने से बंद है, और कई और लोगों की भी नहीं आ रही. यह सुनकर गहलोत ने तुरंत अपने OSD को डिटेल नोट करने के लिए बोला. उन्होंने पहले अंदाज़ा लगाया कि शायद पेंशन दो महीने से रुकी होगी, लेकिन बुजुर्ग ने साफ-साफ कहा कि पेंशन पूरे सात महीने से नहीं मिली है. ये वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

1 प्रतिशत से कम की किसी कारणवश पेंशन रुकी

अशोक गहलोत के वायरल वीडियो के बाद अविनाश गहलोत ने सोशल मीडिया पर ही पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खडा कर दिया. एक्स पर रिप्लाई करते हुए अविनाश गहलोत ने कहा कि इन बुजुर्ग के पेंशन जांच तो कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय सबकी पेंशन 4-4 महीने तक पेडिंग रहती थी. जिस हमारी सरकार ने सुधार करते हुए मात्र एक दो महीने में भुगतान किया जा रहा है. एक्स पर पोस्ट के बाद अविनाश गहलोत ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि सितंबर तक सबकी पेंशन आ चुकी है. अक्टूबर की पेंशन प्रक्रियाधीन है. इन बुर्जुग की वीडियों आते ही विभाग को जांच के आदेश दिए. विभाग में 1 प्रतिशत से कम पेंशनधारी ऐसे है जिनकी पेंशन किसी कारण से पेंशन नहीं मिल रही है. कोई सत्यापन नहीं करवाता या फिर किसी कारणवश पेंशन नहीं मिलती. लेकिन सत्यापन या उसमें सुधार पर पूरी पेंशन मिलने लगती है.

