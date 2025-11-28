Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पेंशन योजना पर गहलोत v/s गहलोत की जंग छिड़ी! वायरल वीडियो ने राजस्थान की राजनीति में मचा दी खलबली

Rajasthan Politics: राजस्थान में गुलाबी ठंड के बीच पेंशन योजना पर गहलोत vs गहलोत की जंग तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बुजुर्ग ने 7 महीने से पेंशन बंद होने की शिकायत की, तो अविनाश गहलोत ने जवाब दिया कि सितंबर तक पेंशन दी जा चुकी है और सिर्फ 1% मामलों में तकनीकी वजह से देरी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 28, 2025, 06:35 PM IST | Updated: Nov 28, 2025, 06:35 PM IST

Trending Photos

Rajasthan Royals : संजू सैमसन के बिना भी मजबूत रहेगी राजस्थान रॉयल्स! रडार पर चल रहे इन 10 खिलाड़ी पर लगेगी बोली
6 Photos
IPL 2026

Rajasthan Royals : संजू सैमसन के बिना भी मजबूत रहेगी राजस्थान रॉयल्स! रडार पर चल रहे इन 10 खिलाड़ी पर लगेगी बोली

राजस्थान में बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बादल, ठंड भी करेगी परेशान
5 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बादल, ठंड भी करेगी परेशान

Rajasthan Government Project: अब नो-सिग्नल, नो-जाम! भारत का ये शहर बना Signal-Free City, ट्रैफिक जाम से मिली पूरी आजादी
7 Photos
Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project: अब नो-सिग्नल, नो-जाम! भारत का ये शहर बना Signal-Free City, ट्रैफिक जाम से मिली पूरी आजादी

3.5 किलो सोना पहनने वाले मेवाड़ के बप्पी लहरी पर गैंगस्टर की खतरनाक नजर! 5 करोड़ की फिरौती ने मचाई सनसनी
7 Photos
Chittorgarh

3.5 किलो सोना पहनने वाले मेवाड़ के बप्पी लहरी पर गैंगस्टर की खतरनाक नजर! 5 करोड़ की फिरौती ने मचाई सनसनी

पेंशन योजना पर गहलोत v/s गहलोत की जंग छिड़ी! वायरल वीडियो ने राजस्थान की राजनीति में मचा दी खलबली

Rajasthan Pension: राजस्थान में गुलाबी ठंड के बीच पेंशन योजना पर गहलोत v/s गहलोत की जंग छिड गई है. पेंशन योजना के सवालों के बीच अब ये मुद्दा पब्लिक के बीच उठ गया है कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि हर महीने सीधे खाते में आ रही है या फिर देरी हो रही है. सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत और अविनाश के बीच एक्स प्लेटफार्म पर संग्राम छिडा, जिसके बाद अब सवाल ये है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग पेंशनधारियों को समय पर पेंशन दे रहा है या नहीं?

पेंशन वक्त पर मिल रही या नहीं?
दरअसल दो दिन पहले सीकर दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाय की थड़ी पर चाय पी रहे थे. तभी एक बुजुर्ग छगनलाल सैनी उनके पास आए और बोले “साहब, मेरी पेंशन पिछले सात महीने से बंद है, और कई और लोगों की भी नहीं आ रही. यह सुनकर गहलोत ने तुरंत अपने OSD को डिटेल नोट करने के लिए बोला. उन्होंने पहले अंदाज़ा लगाया कि शायद पेंशन दो महीने से रुकी होगी, लेकिन बुजुर्ग ने साफ-साफ कहा कि पेंशन पूरे सात महीने से नहीं मिली है. ये वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

1 प्रतिशत से कम की किसी कारणवश पेंशन रुकी
अशोक गहलोत के वायरल वीडियो के बाद अविनाश गहलोत ने सोशल मीडिया पर ही पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खडा कर दिया. एक्स पर रिप्लाई करते हुए अविनाश गहलोत ने कहा कि इन बुजुर्ग के पेंशन जांच तो कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय सबकी पेंशन 4-4 महीने तक पेडिंग रहती थी. जिस हमारी सरकार ने सुधार करते हुए मात्र एक दो महीने में भुगतान किया जा रहा है. एक्स पर पोस्ट के बाद अविनाश गहलोत ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि सितंबर तक सबकी पेंशन आ चुकी है. अक्टूबर की पेंशन प्रक्रियाधीन है. इन बुर्जुग की वीडियों आते ही विभाग को जांच के आदेश दिए. विभाग में 1 प्रतिशत से कम पेंशनधारी ऐसे है जिनकी पेंशन किसी कारण से पेंशन नहीं मिल रही है. कोई सत्यापन नहीं करवाता या फिर किसी कारणवश पेंशन नहीं मिलती. लेकिन सत्यापन या उसमें सुधार पर पूरी पेंशन मिलने लगती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news