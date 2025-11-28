कर्नाटक कांग्रेस में कुर्सी की जंग तेज, अशोक गहलोत के बयान ने बढ़ाई सियासी गर्मी!

Ashok Gehlot: कर्नाटक कांग्रेस में इन दिनों “कुर्सी की कलह” खुलकर सामने आ रही है. ढाई-ढाई साल वाले मुख्यमंत्री फॉर्मूले पर जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि वे अभी इस विषय पर टिप्पणी नहीं करेंगे. गहलोत का कहना था कि समय आने पर वे अपनी बात जरूर रखेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि आलाकमान अपने स्तर पर बातचीत कर रहा है और मीडिया में जो बातें सामने आती हैं, वे अक्सर सुनी-सुनाई होती हैं, जबकि असली स्थिति अलग होती है. गहलोत ने साफ किया कि किससे क्या वादा किया गया, यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता.

इसी दौरान अशोक गहलोत ने राजस्थान की मौजूदा बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्य में “सरकार” नाम की कोई चीज नज़र नहीं आ रही. उनके अनुसार सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन उन पर कार्रवाई शुरू नहीं होती. गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार केवल काग़ज़ों में घोषणाएं बनाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम नज़र नहीं आता.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक बयान का ज़िक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि शर्मा खुद मान चुके हैं कि अधिकारी किसी एक सरकार के नहीं होते. गहलोत बोले कि मौजूदा सरकार उन्हीं अधिकारियों से काम ले रही है, जिन पर पिछली सरकार के समय भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे. ऐसे में सवाल यह उठता है कि यदि अधिकारी गलत थे, तो उनसे काम कैसे लिया जा रहा है?

गहलोत ने आगे कहा कि घोषणाएं किसी एक पार्टी की नहीं, जनता की होती हैं. जिन योजनाओं का काम पूरा हो चुका है, उन्हें अब तक शुरू क्यों नहीं किया जा रहा? गहलोत के अनुसार, जनता की भलाई से जुड़े फैसलों को रोका जाना समझ से परे है. उनके इन बयानों के बाद राज्य की सियासत एक बार फिर गर्म होती दिखाई दे रही है.

