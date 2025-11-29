Zee Rajasthan
Published: Nov 29, 2025, 01:57 PM IST

'BLO तनाव में, आत्महत्याएं तक हो रहीं…' SIR को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सचिन पायलट तीखा वार

SIR In Rajasthan: जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने SIR (Special Intensive Revision) को लेकर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि देश में इस प्रक्रिया का प्रयोग पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन पहले न तो इसे लेकर कोई डर था और न ही लोगों में कोई अनिश्चितता महसूस होती थी. पायलट का कहना है कि इस बार माहौल बिल्कुल अलग है और लोग परेशान हैं. बिहार में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मामला सामने आने के बाद कई क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

उन्होंने बताया कि अभियान इतनी तेजी से चलाया जा रहा है कि लोगों को अपने दस्तावेज़ जमा कराने और जानकारी सत्यापित कराने के लिए बहुत कम समय मिल रहा है. कई राज्यों में BLO पर बढ़ता दबाव भी चिंता का विषय है. पायलट ने कहा कि कुछ BLO आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठा रहे हैं, जबकि कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. उनके अनुसार यह स्थिति बताती है कि मौजूदा SIR व्यवस्था में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है.

पायलट ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह एक निष्पक्ष संस्था की तरह काम करे और मतदाता सूची की समीक्षा प्रक्रिया को सहज और पारदर्शी बनाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अभियान चला रही है ताकि कोई भी नागरिक अपने वोट के अधिकार से वंचित न रह जाए.

क्या होती है SIR प्रक्रिया?
SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची की विशेष जांच और सुधार की प्रक्रिया है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी क्षेत्र में वोटर लिस्ट से गलत नाम हट जाएं और नए पात्र मतदाताओं के नाम सही समय पर जुड़ सकें. यह प्रक्रिया आम तौर पर चुनाव से पहले की जाती है ताकि मतदाता सूची पूरी तरह अपडेट रहे.

कैसे काम करती है SIR?
इस प्रक्रिया में BLO घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करते हैं. वे नए मतदाताओं के फॉर्म लेते हैं, मृतक या स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम हटाने का प्रस्ताव भेजते हैं, और सूची में त्रुटियों को ठीक करते हैं. इसके बाद सभी दस्तावेज़ सत्यापन के लिए भेजे जाते हैं, और फिर अंतिम मतदाता सूची जारी होती है.

SIR प्रक्रिया का फायदा क्या है?
इससे फर्ज़ी वोटिंग पर रोक लगती है और मतदाता सूची अधिक सटीक होती है. योग्य मतदाताओं के नाम समय पर जुड़ जाते हैं. चुनाव की पारदर्शिता बढ़ती है और लोकतंत्र मजबूत होता है.

