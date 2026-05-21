/सरकारी गाड़ी RNB2400 में हुआ फर्जीवाड़ा! पहले बैकलॉग, फिर अचानक RC निरस्त, जानें पूरा मामला

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Rajasthan News: जयपुर RTO प्रथम में सरकारी वाहन RNB2400 की आरसी और बैकलॉग प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं. जांच में सामने आया कि बिना मूल वाहन के निरीक्षण के ही नवीनीकरण किया गया. बाद में GSR-29 के तहत आरसी रद्द कर दी गई. मामला अब फर्जीवाड़े और लापरवाही की जांच में है.
RTO Fraud: जयपुर आरटीओ प्रथम कार्यालय से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है, जिसमें सरकारी गाड़ी के बैकलॉग और आरसी निरस्तीकरण को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. मामला सिंचाई विभाग में पंजीकृत सरकारी वाहन नंबर RNB2400 से जुड़ा है. जांच के दौरान आरटीओ प्रथम कार्यालय ने इस पूरे प्रकरण में कई गंभीर गड़बड़ियों की ओर इशारा किया है.
जानकारी के अनुसार यह सरकारी वाहन सिंचाई विभाग में एक्सईएन के नाम पर रजिस्टर्ड था. गाड़ी का पहला पंजीकरण 28 जनवरी 1982 को हुआ था. इसके बाद वर्षों तक वाहन का उपयोग किया गया, लेकिन 16 दिसंबर 2004 को इसकी आरसी की वैधता समाप्त हो गई. नियमों के मुताबिक समय पर नवीनीकरण नहीं होने के कारण वाहन रिकॉर्ड पुराने बैकलॉग में चला गया.
बताया जा रहा है कि दिसंबर 2024 में इस वाहन का बैकलॉग रिकॉर्ड तैयार किया गया. इसी दौरान आरटीओ प्रथम कार्यालय ने गाड़ी से जुड़ी फाइलों की जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि वाहन का नवीनीकरण बिना मूल वाहन के भौतिक निरीक्षण के ही कर दिया गया. जबकि नियम साफ कहते हैं कि पुराने वाहन के नवीनीकरण से पहले उसका निरीक्षण जरूरी होता है.
आरटीओ प्रथम की ओर से पुलिस को भेजी गई रिपोर्ट में भी यह बात दर्ज की गई है कि मूल वाहन को निरीक्षण के लिए बुलाया गया था, लेकिन वाहन कभी पेश ही नहीं किया गया. इसके बावजूद दस्तावेजी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही. यही वजह है कि जांच अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को संदिग्ध मानते हुए इसे फर्जीवाड़े की श्रेणी में रखा है. इसके बाद भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन GSR-29 के तहत 27 दिसंबर 2024 को वाहन की आरसी निरस्त कर दी गई. आरटीओ कार्यालय ने रिकॉर्ड में इसे कैंसिल वाहन घोषित कर दिया. लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जब वाहन का दोबारा आवंटन ही नहीं हुआ, तो फिर जांच में किस आधार पर दोष तय किया गया.
मामले में सबसे ज्यादा चर्चा आरटीओ अधिकारियों की जांच प्रक्रिया को लेकर हो रही है. कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि वाहन निरीक्षण के लिए आया ही नहीं, तो नवीनीकरण प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ी. वहीं कुछ लोग इसे विभागीय लापरवाही बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे रिकॉर्ड में गड़बड़ी का मामला मान रहे हैं. फिलहाल यह मामला प्रशासनिक और कानूनी दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर बिना वाहन निरीक्षण के दस्तावेजी प्रक्रिया कैसे पूरी हुई और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है. आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
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