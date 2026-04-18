/विश्व धरोहर दिवस पर राजस्थान में धूम! स्मारक-संग्रहालयों में निशुल्क प्रवेश से उमड़ी भारी भीड़

World Heritage Day: राज्य सरकार की ओर से विश्व धरोहर दिवस पर स्मारक-संग्रहालयों पर पर्यटकों का प्रवेश निशुल्क रखा गया है. प्रदेशभर के सभी राजकीय स्मारक-संग्रहालयों पर बडी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक समेत स्कूली बच्चें व कॉलेज स्टूडेंट भी पहुंच रहे है. राजस्थान के इतिहास,कला संस्कृति और राजस्थान की स्थापत्य कला से रूबरू हो रहे. विश्व धरोहर दिवस पर आमेर महल में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राजदूत मिस्टर सरजिओ गौर ने भी विजिट किया.

विश्व धरोहर दिवस पर आज पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग की ओर से प्रदेशभर के स्मारक-संग्रहालयों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है. पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा लोक गीतों पर कालबेलिया नृत्य,कच्छी घोडी,शहनाई वादन समेत विभिन्न लोक नृत्यों की प्रस्तुति से पर्यटकों लुफ्त उठाते देखा गया. विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर पर्यटकों में खासा उत्साह भी देखने को मिला. गुलाबी नगरी के स्मारक अल्बर्ट हॉल,हवामहल, जंतर-मंतर, सिटी पैलेस,आमेर महल सहित विभिन्न स्मारकों पर पर्यटकों की भारी भीड देखी जा रही है.

वरिष्ठ पर्यटक गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि आमेर महल में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राजदूत मिस्टर सरजिओ गौर ने आमेर महल को देखा. विश्व धरोहर दिवस पर आमेर महल में देशी-विदेशी पर्यटकों का राजस्थानी ठाठ बाट से स्वागत किया गया. महल के सिंहद्वार पर पुरातत्व विभाग की ओर से पर्यटकों के तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया. महल परिसर में शहनाई वादन, नगाड़े सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमो का भी आयोजन किया गया. महल के प्रमुख आकर्षणों में शामिल शीश महल की अद्भुत कारीगरी और केसर क्यारी के खूबसूरत नजारे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने रहे. फव्वारों की छटा और ऐतिहासिक वास्तुकला ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. कई पर्यटकों ने इन स्थलों पर फोटो और वीडियो बनाकर अपनी यादों को संजोया.

आमेर महल के अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से लोगों में अपनी विरासत के प्रति जुड़ाव बढ़ता है. उन्होंने कहा कि विश्व धरोहर दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखने का संदेश भी देता है. वहीं निशुल्क प्रवेश और विशेष कार्यक्रमों के चलते पूरे दिन आमेर महल में रौनक बनी रही. पर्यटकों ने ऐतिहासिक धरोहर के साथ-साथ राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का भी भरपूर आनंद लिया. हालांकि सैलानियों ने महल में आयोजित कालबेलिया नृत्य,कच्छी घोड़ी नृत्य और शहनाई वादन जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अपने कैमरे में कैद कर जमकर लुत्फ उठाया.