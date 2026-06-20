/जयपुर बना देश का पहला शहर! 2000 घरों में लगेंगे फ्री स्मार्ट AC डिवाइस, जानें क्या मिलेगा फायदा?

Jaipur Free AC Device: गर्मी के मौसम में लगातार बढ़ती बिजली की मांग और ग्रिड पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) ने एक अहम कदम उठाया है. डिस्कॉम ने घरेलू उपभोक्ताओं के एयर कंडीशनर (AC) पर फ्री स्मार्ट IoT डिवाइस लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. इस तकनीक के जरिए पीक ऑवर्स में बिजली खपत को ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पांस (ADR) सिस्टम से नियंत्रित किया जाएगा.

वैशाली नगर, मानसरोवर और मालवीय नगर में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट

SE रेगुलेशन दीप्ति माथुर ने बताया कि देश में पहली बार किसी डिस्कॉम द्वारा घरेलू स्तर पर ADR तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. फिलहाल इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत वैशाली नगर, मानसरोवर और मालवीय नगर के करीब 2000 घरेलू उपभोक्ताओं के AC पर यह डिवाइस लगाई जा रही है. खास बात यह है कि यह डिवाइस पूरी तरह फ्री होगी और उपभोक्ता से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा.

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कैसे काम करेगी स्मार्ट IoT डिवाइस

ADR डिवाइस दो हिस्सों में होगी. एक स्मार्ट प्लग यूनिट घर के सॉकेट में लगेगी और दूसरी यूनिट AC पर फिट की जाएगी. यह डिवाइस घर के वाई-फाई के जरिए ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ी रहेगी. जैसे ही पीक ऑवर्स में लोड बढ़ेगा, सिस्टम अपने आप AC के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाकर खपत को नियंत्रित करेगा. इससे रोजाना 6 से 8 घंटे AC चलने पर लगभग 3 से 6 प्रतिशत तक बिजली की बचत संभव होगी.

उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा फायदा और ग्रिड होगा मजबूत

दीप्ति माथुर के अनुसार कोई भी उपभोक्ता इस फ्री डिवाइस के लिए आवेदन कर सकता है. इस पहल से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में सीधे तौर पर राहत मिलेगी. डिस्कॉम का अनुमान है कि 2000 घरों में यह सिस्टम लागू होने पर करीब 1 मेगावाट तक बिजली की बचत होगी. इससे ग्रिड पर दबाव कम होगा, फॉल्ट घटेंगे और ट्रिपिंग की समस्या में भी सुधार आएगा.

डेटा प्राइवेसी और भविष्य की योजना

उपभोक्ताओं की डेटा सुरक्षा को लेकर भी विभाग ने भरोसा दिलाया है. SE का कहना है कि घर का वाई-फाई और AC उपयोग से जुड़ा डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और इसका दुरुपयोग नहीं होगा. यह पायलट प्रोजेक्ट RERC के डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी नियम-2026 के तहत फ्लॉक एनर्जी कंपनी के साथ मिलकर शुरू किया गया है.

पूरे राज्य में लागू हो सकता है मॉडल

अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इसे पहले पूरे जयपुर और बाद में पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा. इससे न केवल बिजली ग्रिड स्मार्ट बनेगा बल्कि गर्मी के मौसम में होने वाली कटौती और ओवरलोड की समस्या से भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.