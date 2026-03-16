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Jaipur: गणगौर फेस्टिवल को लेकर कलाकारों में दिख रहा उत्साह, नन्ही गणगौर बनी चर्चा का विषय

Rajasthan News: जयपुर के ज्योतिषाचार्य राजेश जोशी शौक से गणगौर की आकर्षक मूर्तियां बना रहे हैं. उनकी विशेषता आधा इंच से 18 इंच तक की सूक्ष्म व बारीक मूर्तियां हैं, जिनकी कीमत 400 से 6000 रुपये तक है. उनकी यह कला परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByRounak vyas
Published:Mar 16, 2026, 01:11 PM IST | Updated:Mar 16, 2026, 01:11 PM IST

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Jaipur: गणगौर फेस्टिवल को लेकर कलाकारों में दिख रहा उत्साह, नन्ही गणगौर बनी चर्चा का विषय

Gangaur Festival 2026: राजस्थान की लोक संस्कृति का सबसे रंगीला त्यौहार गणगौर नजदीक है और बाजारों में ईसर-गणगौर की मूर्तियों की धूम है. लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं जयपुर के कलाकार राजेश जोशी, जिनकी बनाई 'मिनी' गणगौर की मूर्तियां अपनी अद्भुत नक्काशी और अनोखे आकार के कारण लोगों का दिल जीत रही हैं.

ज्योतिष के साथ कला का संगम
राजेश जोशी का मुख्य पेशा ज्योतिष है, लेकिन उनके भीतर एक जुनून सवार है-कुछ अनूठा रचने का. इसी चाहत ने उन्हें मूर्तिकला की ओर मोड़ा. वे पिछले काफी समय से अपने शौक को समय देकर ऐसी मूर्तियां बना रहे हैं जो पारंपरिक होने के साथ-साथ कला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं.

आधा इंच से 18 इंच तक का सफर
राजेश की कला की सबसे बड़ी विशेषता इन मूर्तियों का आकार है.उन्होंने महज आधा इंच से लेकर एक, तीन और चार इंच की बेहद सूक्ष्म मूर्तियां तैयार की हैं. इतनी छोटी मूर्ति पर साड़ी के बॉर्डर, गहने और चेहरे के भाव उकेरना कड़ी मेहनत और धैर्य का काम है. सूक्ष्म कला के अलावा वे 18 इंच तक की मानक मूर्तियां भी बना रहे हैं.

लागत और मेहनत
इन मूर्तियों की कीमत कलाकार की मेहनत और उसमें किए गए बारीक काम के आधार पर तय होती है. बता दें कि छोटी मूर्तियों की लागत 400 से 600 रुपये के बीच आती है. अधिक बारीकी और बड़े आकार वाली भव्य मूर्तियों की कीमत 6000 रुपये तक पहुंच जाती है.

परंपरा को नया रूप
राजेश जोशी का मानना है कि उनकी यह कला राजस्थान की समृद्ध संस्कृति को आधुनिक पीढ़ी तक पहुँचाने का एक प्रयास है. जहां लोग आजकल छोटी और सुंदर चीजें पसंद करते हैं, वहां उनकी ये 'मिनी गणगौर' घर के मंदिर और सजावट के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.

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