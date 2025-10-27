Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

लॉरेंस गैंग की कमर टूटी! रोहित गोदारा का दायां हाथ गैंगस्टर जग्गा अमेरिका में गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है. लॉरेन्स विश्नोई गैंग का सदस्य और रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा कुख्यात अपराधी जगदीप सिंह उर्फ जग्गा अमेरिका में डिटेन हुआ है. जग्गा पर पंजाब-राजस्थान में कई मुकदमे दर्ज हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Oct 27, 2025, 06:45 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 06:45 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इन जिलों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी, 2 दिन के लिए अलर्ट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन जिलों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी, 2 दिन के लिए अलर्ट

Jaipur News: UAE, रूस और आस्ट्रेलिया से आए दूल्हा-दुल्हन, 39 जोड़ों ने एक साथ लिए 7 फेरे, हिंदू रीति-रिवाज की शादी
8 Photos
Jaipur news

Jaipur News: UAE, रूस और आस्ट्रेलिया से आए दूल्हा-दुल्हन, 39 जोड़ों ने एक साथ लिए 7 फेरे, हिंदू रीति-रिवाज की शादी

PM मोदी की फेवरेट 'छुटकू गाय' बनी पुष्कर मेले की स्टार, देखने उमड़ी भीड़!
7 Photos
pushkar news

PM मोदी की फेवरेट 'छुटकू गाय' बनी पुष्कर मेले की स्टार, देखने उमड़ी भीड़!

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का कहर! इन जिलों में रेड अलर्ट, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का कहर! इन जिलों में रेड अलर्ट, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी

लॉरेंस गैंग की कमर टूटी! रोहित गोदारा का दायां हाथ गैंगस्टर जग्गा अमेरिका में गिरफ्तार

Lawrence Gang News: राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को ऑर्गेनाइज्ड क्राईम के अगेंस्ट एक बड़ी सफलता मिली है. लॉरेन्स विश्नोई गैंग के सक्रिय और वर्तमान में रोहित गोदारा गैंग से ताल्लुक रखने वाले कुख्यात गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा निवासी धुरकोट जिला मोंगा पंजाब को अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है.ये गैंगस्टर लंबे समय से विदेशों में बैठकर भारत में क्रिमिनल एक्टिविटीज को ऑपरेट कर रहा था.

पंजाब और राजस्थान में कई घटनाओं में रहा नाम
एडीजी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स/एटीएस/एएनटीएफ दिनेश एम.एन. की मॉनिटरिंग में एजीटीएफ ने इस कुख्यात बदमाश पर लगातार क्लोज वॉच रखी हुई थी. जग्गा लॉरेन्स विश्नोई गैंग के लिए विशेष रूप से पंजाब और राजस्थान में सक्रिय था और विदेश में रहकर गैंग के लिए एक्सटोर्शन और फायरिंग की घटनाओं में लिप्त रहा है. तीन साल पहले ये बदमाश अपने पासपोर्ट पर दुबई भाग गया था और बाद में अवैध रूप से अमेरिका में चला गया. राजस्थान में विभिन्न प्रकरणों में बेल जंप होने के कारण इसके खिलाफ वारंट जारी किए गए.

राजस्थान और पंजाब में दर्ज हैं मुकदमे
जगदीप सिंह उर्फ जग्गा धुरकोट पर पंजाब राज्य में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसे न्यायालय द्वारा वांटेड अपराधी घोषित किया गया है. राजस्थान में भी उसके विरूद्ध जोधपुर के पुलिस थाना प्रताप नगर और सरदारपुरा में प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे. जग्गा मार्च 2017 में प्रताप नगर थाना क्षेत्र में डॉ. सुनिल चन्डक पर फायरिंग करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में शामिल था, सितम्बर 2017 में वह जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में वासुदेव इसरानी के मर्डर में लॉरेन्स विश्नोई और अनमोल विश्नोई के साथ जेल में बंद रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कनाडा-बॉर्डर सीमा के पास गिरफ्तार
एजीटीएफ टीम ने जग्गा के देसी ठिकानों पर दबिश दी गई. बाद में विदेशी नेटवर्क की विस्तृत जानकारी जुटाकर संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया गया. इस प्रयास के बाद जग्गा को कनाड़ा-यूएसए बार्डर के समीप यूएसए ICE द्वारा डिटेन कर लिया गया.

भारत में सरेंडर और आगे की कार्रवाई शुरू
गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा धुरकोट फिलहाल यूएसए पुलिस की हिरासत में है. उसे भारत में सरेंडर करने के लिए प्रोसेज शुरू हो गया है. इसके बाद एजीटीएफ को जग्गा से जुड़े अन्य गैंग के सदस्यों की जानकारी मिलने की उम्मीद है.
एक्शन में शामिल एजीटीएफ टीम
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्वान्त शर्मा, नरोतम वर्मा, पुलिस निरीक्षक रविन्द्र प्रताप, सुनील जांगिड़, मनीष शर्मा, कमल पुरी, हेड कांस्टेबल रमेश कुमार और कांस्टेबल सुभाषचन्द, और सुरेन्द्र कुमार शामिल थे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news