/रातभर चला ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’, फिर भी जयपुर की सड़कों पर दिखी गंदगी की असली तस्वीर

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Rajasthan News: जयपुर में आधी रात चला ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’ सफाई से ज्यादा नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल छोड़ गया. 2000 सफाईकर्मी और अफसर सड़कों पर उतरे, फिर भी जगह-जगह कचरा मिला. सवाल यही, रोज सफाई के दावों के बावजूद शहर गंदा क्यों?
Jaipur News: राजधानी जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र में शनिवार रात चला ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’ सिर्फ सफाई अभियान नहीं, बल्कि नगर निगम की व्यवस्था पर खुद एक बड़ा सवाल भी छोड़ गया. आधी रात को कलेक्टर संदेश नायक और निगम आयुक्त ओम कसेरा स्कूटी पर शहर की गलियों में निकले, 2000 से ज्यादा सफाईकर्मी सड़कों पर उतरे, बाजारों में झाड़ू चली, कचरा उठाया गया, लेकिन इस पूरे अभियान ने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा कर दिया कि जब शहर में प्रतिदिन सफाई होती है, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो फिर जयपुर को साफ करने के लिए ऑपरेशन मोड में उतरने की जरूरत क्यों पड़ रही है.
नगर निगम प्रशासन का दावा है कि रोजाना घर-घर से कचरा उठाया जा रहा है. इसके बावजूद शहर की गलियों, बाजारों और सड़क किनारे कचरे के ढेर दिखाई देना निगम के सिस्टम की असली तस्वीर सामने लाता है. खुद अभियान के दौरान अधिकारियों को कई जगहों पर कचरा जमा मिला. कलेक्टर संदेश नायक ने छोटी चौपड़ पहुंचते ही निगम कमिश्नर ओम कसेरा से कहा कि मैं जब रास्ते से आ रहा था तो जगह-जगह कचरा के ढेर लगे हुए थे. इस पर आयुक्त ने जवाब देते हुए कहा कि अभियान शुरू हुआ है कुछ देर में साफ हो जाएगा. इसी बीच जब आयुक्त को भी दौरे के दौरान सड़क पर कचरा दिखा तो उन्होंने कचरा उठाकर हूपर में डाला. और मौके पर कर्मचारियों को फटकार लगाई. यानी सवाल सिर्फ सफाई का नहीं, बल्कि पूरी मॉनिटरिंग और कचरा प्रबंधन व्यवस्था की प्रभावशीलता का है.
सफाई इवेंट बेस्ड नहीं बल्कि सिस्टम बेस्ड हो.
नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा का तर्क है कि दिन में चारदीवारी क्षेत्र में ट्रैफिक और भीड़ के कारण सफाई प्रभावी नहीं हो पाती, इसलिए रात में अभियान चलाया गया. लेकिन शहरी प्रबंधन से जुड़े एक्सपर्ट मानते हैं कि किसी भी शहर की सफाई इवेंट बेस्ड नहीं बल्कि सिस्टम बेस्ड होनी चाहिए. अगर सफाई व्यवस्था मजबूत हो तो विशेष अभियान चलाने की नौबत नहीं आती.
असल चुनौती यह है कि जयपुर में अभी भी कचरा संग्रहण से लेकर ट्रांसफर स्टेशन तक की प्रक्रिया पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं बन पाई है. कई जगह कचरा पात्र से कचरा सड़क पर खाली कर दोबारा हूपर में भरा जाता है. खुद आयुक्त ने माना कि कचरा सीधे डंपिंग यार्ड तक जाना चाहिए, बीच में सड़क पर नहीं फैलना चाहिए. यानी सिस्टम में खामियां निगम प्रशासन भी स्वीकार कर रहा है.
100 % डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के बाद भी सड़क पर कचरा क्यों?
-कई इलाकों में समय पर कचरा हूपर नहीं पहुंचते.
-नगर निगम 100 फीसदी कचरा संग्रहण का दावा करता,लेकिन फेल
-बाजारों और कमर्शियल क्षेत्रों में दिनभर अतिरिक्त कचरा निकलता है.
-कचरा सेग्रीगेशन नहीं होने से प्रोसेसिंग प्रभावित होती है.
-निगरानी और जवाबदेही कमजोर है.
-नागरिकों की आदतें भी बड़ी चुनौती हैं.
-यानी समस्या सिर्फ सफाईकर्मियों की नहीं, बल्कि पूरे शहरी प्रबंधन मॉडल की है.
सूरत मॉडल’ की बात,लेकिन क्या जयपुर तैयार है?
जयपुर जिला कलक्टर संदेश नायक ने सूरत मॉडल लागू करने की बात कही है. सूरत की पहचान सिर्फ नाइट स्वीपिंग से नहीं बनी, बल्कि वहां मजबूत मॉनिटरिंग, तकनीकी सिस्टम, जवाबदेही और नागरिक अनुशासन ने शहर को बदला. जयपुर में अभी सबसे बड़ी कमी बिहेवियर चेंज और सिस्टम कंट्रोल दोनों की दिखाई दे रही है.
सफाई का इवेंट या स्थायी समाधान?
रात में स्कूटी पर निकले अफसरों की तस्वीरें निश्चित तौर पर संदेश देती हैं कि प्रशासन एक्टिव है. इससे सफाईकर्मियों का मनोबल भी बढ़ता है. लेकिन शहर की असली परीक्षा अगली सुबह होती है. जब बाजार खुलते हैं, लोग निकलते हैं और कचरा फिर सड़कों पर दिखने लगता है. अगर हर कुछ महीनों में “ऑपरेशन क्लीन स्वीप” चलाना पड़े, तो इसका मतलब साफ है कि रोजमर्रा की सफाई व्यवस्था में कहीं न कहीं बड़ी कमी है. जयपुर को सचमुच स्वच्छ बनाना है तो अभियान से ज्यादा जरूरत सिस्टम सुधार, जवाबदेही और नागरिक अनुशासन की है. वरना रात की चमक सुबह की गंदगी में दब जाती रहेगी.
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