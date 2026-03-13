Zee Rajasthan
जयपुर में कांग्रेस ने निकाली गैस सिलेंडर की शव यात्रा, सड़कों पर जलाया चूल्हा, किल्लत पर सरकार को घेरा

 Rajasthan News: जयपुर में गैस किल्लत के खिलाफ कांग्रेस ने सिलेंडर की शव यात्रा निकाली और सड़क पर चूल्हा जलाकर प्रदर्शन किया. पूर्व मंत्री खाचरियावास ने गैस संकट से बेरोजगार हुए लोगों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए आंदोलन को ब्लॉक स्तर तक ले जाने का ऐलान किया है.

Published:Mar 13, 2026, 03:16 PM IST | Updated:Mar 13, 2026, 03:16 PM IST

जयपुर में कांग्रेस ने निकाली गैस सिलेंडर की शव यात्रा, सड़कों पर जलाया चूल्हा, किल्लत पर सरकार को घेरा

Congress Gas Cylinder Shav Yatra in Jaipur: प्रदेश में ग्रेस सिलेंडर की सियासी आग सुलग गई है. सिलेंडर की किल्लत को लेकर कांग्रेस सड़कों पर सियासी चूल्हा जला कर प्रदर्शन कर रही है.वहीं कांग्रेस ने 12 मार्च से प्रदेश में सिलेंडर को लेकर आंदोलन की शुरुआत की थी आज राजधानी जयपुर में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार के खिलाफ जम करनारेबाजी की गई.

संजय सर्किल पर सियासी चूल्हा

जयपुर के संजय सर्किल पर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया, प्रदेश के जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. जिसमें पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास विधायक रफीक खान विधायक अमीन कागजी सहित कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. बता दें कि सिलेंडर की कीमत और किल्लत पर राजस्थान में सियासी आग भड़क गई है कांग्रेस ने आज जयपुर में सिलेंडर की शव यात्रा निकाली और चूल्हा जलाकर प्रदर्शन किया.इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि सरकार देश को पीछे लेकर जा रही है. क्या इस दौर में आप फिर से चूल्हा जलाना होगा? सरकार ने लोगों को चूल्हा जलाने पर मजबूर कर दिया है.

दिग्गज नेताओं के तीखे वार

पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, 'गैस की कमी की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, सरकार को गैस की कमी की वजह से बेरोजगार हुए लोगों को मुआवजा देना चाहिए.'

कांग्रेस विधायक रफीक खान और अमीन कागजी भी प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे. कांग्रेस की ओर से सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि- सरकार को पता था कि ऐसी स्थिति बनने वाली है. खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के बाद भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, जिसकी वजह से पूरे देश में लोग परेशान हो रहे हैं.

गैस की किल्लत पर प्रदेश में सियासत तूल पकड़ रही है. कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक सरकार पर हमला कर रही है. कांग्रेस की ओर से जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन करेगी, साथ ही प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा .

