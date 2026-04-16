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गौरव टावर जयपुर का मैकडॉनल्ड बंद, मिलावट के आरोप में बड़ा एक्शन

Rajasthan News: जयपुर के गौरव टावर स्थित मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. जांच में इस्तेमाल तेल अनसेफ पाया गया. सुधार के बाद भी खामियां मिलने पर कारोबार पर रोक लगी. उपभोक्ता आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: Apr 16, 2026, 10:12 PM|Updated: Apr 16, 2026, 10:12 PM
गौरव टावर जयपुर का मैकडॉनल्ड बंद, मिलावट के आरोप में बड़ा एक्शन
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जयपुर में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है. शहर के गौरव टावर स्थित एक मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और इसके साथ ही उसके खाद्य कारोबार पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है. यह कार्रवाई “शुद्ध आहार मिलावट पर वार” अभियान के तहत की गई है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (द्वितीय) डॉ. मनीष मित्तल ने इसकी पुष्टि की है.

जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले खाद्य सुरक्षा टीम ने इस रेस्टोरेंट पर निरीक्षण किया था. जांच के दौरान पाया गया कि यहां इस्तेमाल किया जा रहा खाद्य तेल तय मानकों से अधिक खराब स्थिति में था. तेल में टीपीसी (टोटल पोलर कंपाउंड) का स्तर 25 से अधिक पाया गया, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक माना जाता है. टीम ने मौके से उपयोग में लिए जा रहे कुकिंग ऑयल का सैंपल लिया था. जांच रिपोर्ट आने के बाद यह तेल “अनसेफ” पाया गया. इसके बाद रेस्टोरेंट को सुधार के लिए समय दिया गया था, लेकिन तय अवधि के बाद दोबारा जांच करने पर भी स्थिति में खास सुधार नहीं मिला. कई कमियां फिर से सामने आईं.

इसी आधार पर नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया गया. साथ ही आदेश जारी किया गया कि जब तक सभी खामियां दूर नहीं होतीं, तब तक किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार नहीं किया जा सकेगा. इस मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब उपभोक्ता आयोग ने भी इसे गंभीरता से लिया. आयोग ने गौरव टॉवर स्थित इस आउटलेट के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए. आयोग का मानना है कि इस तरह की लापरवाही सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है.

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि रेस्टोरेंट में इसी तेल का उपयोग फ्रेंच फ्राइज और अन्य खाद्य सामग्री बनाने में किया जा रहा था. इसे लेकर आयोग ने सख्त रुख अपनाया और स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इसके अलावा, भ्रामक विज्ञापनों को लेकर भी आयोग ने चिंता जताई है. संबंधित कंपनी से जुड़े प्रचार-प्रसार पर भी नजर रखने की बात कही गई है, ताकि उपभोक्ताओं को गुमराह न किया जा सके. यह कार्रवाई खाद्य कारोबारियों के लिए एक सख्त संदेश है कि नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि लोगों की सेहत से समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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