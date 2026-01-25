गांधी के आरोप पर तिवाड़ी का पलटवार, बोले - 1952 में नेहरू के दबाव में शुरू हुई थी वोट चोरी, अब EVM से संभव नहीं

Ghanshyam Tiwari: बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ सामूहिक रूप से सुनी गई . बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे. सांसद तिवाड़ी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर पलटवार किया. तिवाड़ी ने कहा सबसे पहले 1952 में पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के दबाव में शुरू हुई थी वोट चोरी. अब EVM का उपयोग है जिससे चोरी संभव नहीं है.

पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठोड़ ने मीडिया से बातचीत की. राहुल गांधी के गुजरात में SIR से वोट चोरी के आरोपों पर तिवाड़ी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. तिवाड़ी ने कहा कि भारत के इतिहास में 1952 में एक बार वोट चोरी हुई थी, जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चुनाव हार गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दबाव में प्रशासन ने बड़े स्तर पर वोटों में हेराफेरी करवाई थी. इसके बाद कांग्रेस शासन में कई बार वोट चोरी की घटनाएं हुईं, लेकिन अब देश में ईवीएम प्रणाली है, जिससे ऐसी आशंका नहीं है. कांग्रेस को अपने अतीत को याद करना चाहिए.

डिस्टर्ब एरिया कानून को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर तिवाड़ी ने कहा कि कांग्रेस अब “मुस्लिम माओवादी कांग्रेस पार्टी (MMC)” बन गई है. उन्होंने कहा कि यह कानून सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें रोकने के लिए बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यूजीसी को लेकर फैल रही भ्रांतियों पर तिवाड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 53 रिट याचिकाओं पर बहस कर सामान्य वर्ग को EWS आरक्षण दिलाया. यदि यूजीसी से जुड़े किसी प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो सरकार उस पर विचार कर उचित बदलाव करेगी.

शंकराचार्य विवाद पर उन्होंने कहा कि यह प्रयागराज की माघ मेला समिति और शंकराचार्य के बीच की बातें है. इसलिए मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, वहां का मेला प्राधिकरण जाने. इस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी रूप से संबंधित व्यक्ति शंकराचार्य हैं या नहीं, यह मेला प्राधिकरण तय करेगा.

मन की बात पर यह बोले तिवाड़ी

तिवाड़ी ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने राजनेता के जिन गुणों का उल्लेख किया है. लोक संग्रह, लोक निरीक्षण और लोक प्रशिक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ में तमसा नदी के पुनर्जीवन का उदाहरण देकर लोक संग्रहण की भावना को मजबूत किया. साथ ही मलेशिया का उदाहरण देते हुए सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर भी प्रकाश डाला. देश का युवा वर्ग आज अपनी आर्थिक प्रगति के साथ-साथ परंपराओं को भी पुनर्जीवित कर रहा है. भजनों और जैन परंपराओं में युवाओं की बढ़ती भागीदारी इसका प्रमाण है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश की भी सराहना की.

पार्टी सोच समझकर उठा रही कदम

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ‘मन की बात’ के माध्यम से युवाओं को नवाचार और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश की प्रत्येक नारी को इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेनी चाहिए. यूजीसी बिल और शंकराचार्य विवाद पर राठौड़ ने कहा कि पार्टी सोच-समझकर कदम उठा रही है और इस विषय में अधिकृत स्तर से ही जवाब दिया जाएगा.

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भाजपा नेता तपस बारिक के घर आग लगाए जाने की घटना पर मदन राठौड़ ने कहा कि राज्य में टीएमसी सरकार के दौरान किस तरह अराजकता और अशांति फैल रही है, यह किसी से छिपा नहीं है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-