/जयपुर में लगेगा एग्रीटेक का महाकुंभ! 75 हजार किसान, 3 दिन… बदलेगी खेती की तस्वीर

Global Rajasthan Agritech Meet 2026: राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी GRAM-2026 को प्रदेश में आधुनिक, तकनीक आधारित और बाजार उन्मुख कृषि के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है. शनिवार को कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल की अध्यक्षता में JECC, सीतापुरा में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक में सभी संबंधित कमेटियों एवं फिक्की अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में प्रमुख सचिव ने आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की. साथ ही निर्देश दिए कि कार्यक्रम में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने विशेष रूप से गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए उचित छाया का इंतजाम करने, पेयजल, सरस की लस्सी-छाछ और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि GRAM-2026 केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी उन्नयन और बाजार से सीधे जुड़ाव का सशक्त मंच बनेगा. इस आयोजन के माध्यम से किसानों को ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिसीजन फार्मिंग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती जैसे अत्याधुनिक कृषि नवाचारों से अवगत कराया जाएगा.

ग्राम में क्या होगा खास?

बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, तकनीकी सत्रों, प्रदर्शनी, किसान भागीदारी और लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई. साथ ही स्टार्टअप्स, एग्रीटेक कंपनियों और किसानों के बीच संवाद करने पर डिस्कशन हुआ. जिससे कि कृषि क्षेत्र को लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में ठोस रणनीति पर विचार किया गया. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने अधिकारियों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण सतर्कता और समयबद्ध तरीके से करें. ताकि आयोजन में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. ग्राम का आयोजन 23 से 25 मई तक जेईसीसी, सीतापुरा में होगा. उन्होंने कहा कि यह एग्रीटेक मीट प्रदेश ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कृषकों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है. आयोजन में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों से 75 हजार से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है मुख्य उद्देश्य?

इस मेगा इवेंट का मुख्य उद्देश्य किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और निवेशकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है. जिससे कि कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी प्रगति और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके. इसके तहत नवीन तकनीक आधारित कृषि प्रणाली, मूल्य संवर्धन, निर्यातोन्मुख उत्पादन और आधुनिक विपणन व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा वैश्विक तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में रोड शो आयोजित करने की भी योजना बनाई गई है, जिससे राजस्थान के कृषि क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके. “किसान सशक्तिकरण ही ग्रामीण विकास की पूंजी है” इस थीम के साथ GRAM-2026 खेती को व्यावसायिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने, कृषि निर्यात को गति देने और ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमिता की ओर प्रेरित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा.

यह रहे बैठक में मौजूद

बैठक में उद्यानिकी आयुक्त श्वेता चौहान, कृषि विपणन निदेशक राजेश कुमार चौहान, अतिरिक्त निदेशक विपणन सुरेंद्र सिंह यादव, जनरल मैनेजर कृषि विपणन बोर्ड संतोष करोल, कृषि उप सचिव स्नेहा लता सहित कृषि एवं संबंधित विभागों तथा फिक्की के अधिकारी उपस्थित रहे.