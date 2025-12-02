चंडीगढ़ में गैंगस्टर पेरी की हत्या के तार लॉरेंस गैंग से जुड़े? गोल्डी बराड की धमकी की बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट

Rajasthan Crime News: चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पेरी की गोली मारकर हत्या के बाद पंजाब–हरियाणा में गैंगवॉर की आग फिर भड़क गई है. अब गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई पर सीधे-सीधे ‘साजिश के तहत पेरी की हत्या’ करवाने का आरोप लगाया है. गोल्डी का पांच मिनट का वॉयस मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल है. इस मर्डर की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ओर आरज़ू विश्नोई ने ली है.

गोल्डी का दावा है कि लॉरेंस ने खुद पेरी को फोन किया और उससे कहा कि मोबाइल पर बातें करना सुरक्षित नहीं है. लॉरेंस ने पेरी को एक तीसरे व्यक्ति के पास भेजा और जैसे ही पेरी वहां पहुंचा, तो वहां पहले से घात लगाए बैठे लॉरेंस के गुर्गों ने उसे पांच गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया.

इंद्रप्रीत पेरी वही शख्स था जो लंबे समय से गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के बीच संदेशवाहक का काम करता था. दोनों गुटों में तनाव बढ़ने पर उसने कई बार समझौता कराने की कोशिश भी की, लेकिन गैंगवॉर लगातार तेज़ होता गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पेरी की हत्या से ठीक पहले दुबई में सीपा की चाकुओं से हत्या हुई थी. इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी और तभी से दोनों गुटों में आरोप-प्रत्यारोप तेज़ हो गए थे. गोल्डी का यह भी आरोप है कि सीपा पुलिस से मिलीभगत कर उनके कई साथियों को गिरफ्तार करवा रहा था और वसूली के करोड़ों रुपये अकेले हड़प रहा था.

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पेरी की शादी सिर्फ सात दिन पहले ही हुई थी. और अब उसकी मौत ने पूरे नेटवर्क में हलचल मचा दी है. पेरी पर हथियार सप्लाई, हत्या की साज़िश और रंगदारी जैसे 12 से ज़्यादा केस पहले से दर्ज थे. वह डीएवी कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दोस्त भी रहा है.

फिलहाल, चंडीगढ़ पुलिस तकनीकी जांच, कॉल रिकॉर्ड और संभावित आरोपियों की गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए है. दोनों गैंगों की हालिया गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-