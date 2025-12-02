Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

चंडीगढ़ में गैंगस्टर पेरी की हत्या के तार लॉरेंस गैंग से जुड़े? गोल्डी बराड की धमकी की बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट

Rajasthan News: चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पेरी की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए खुली धमकी दी. हत्या की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर और आरज़ू बिश्नोई ने ली. दोनों गैंगों में तनाव बढ़ा, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 02, 2025, 11:56 PM IST | Updated: Dec 02, 2025, 11:56 PM IST

Trending Photos

RPSC के इंटरव्यू में उम्मीदवारों के सामने आए हैरान कर देने वाले सवाल, क्या आप जानते हैं इनके जवाब?
7 Photos
RPSC

RPSC के इंटरव्यू में उम्मीदवारों के सामने आए हैरान कर देने वाले सवाल, क्या आप जानते हैं इनके जवाब?

थाने में वकील दंपति से बदसलूकी! अधिवक्ताओं का बवाल… हाईकोर्ट के गुस्से ने हिलाया पूरा पुलिस महकमा
7 Photos
jodhpur

थाने में वकील दंपति से बदसलूकी! अधिवक्ताओं का बवाल… हाईकोर्ट के गुस्से ने हिलाया पूरा पुलिस महकमा

दौसा में बन रही है सपनों की टाउनशिप, 1243 प्लॉट्स वाली सबसे बड़ी कॉलोनी का खुला खजाना!
7 Photos
rajasthan government Project

दौसा में बन रही है सपनों की टाउनशिप, 1243 प्लॉट्स वाली सबसे बड़ी कॉलोनी का खुला खजाना!

राजस्थान के लिए अगले 3 दिन होंगे भारी, शीतलहर से लोगों की छूटेगी धूजणी! पढ़ें शाम की वेदर रिपोर्ट
7 Photos
Rajasthan weather news

राजस्थान के लिए अगले 3 दिन होंगे भारी, शीतलहर से लोगों की छूटेगी धूजणी! पढ़ें शाम की वेदर रिपोर्ट

चंडीगढ़ में गैंगस्टर पेरी की हत्या के तार लॉरेंस गैंग से जुड़े? गोल्डी बराड की धमकी की बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट

Rajasthan Crime News: चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पेरी की गोली मारकर हत्या के बाद पंजाब–हरियाणा में गैंगवॉर की आग फिर भड़क गई है. अब गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई पर सीधे-सीधे ‘साजिश के तहत पेरी की हत्या’ करवाने का आरोप लगाया है. गोल्डी का पांच मिनट का वॉयस मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल है. इस मर्डर की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ओर आरज़ू विश्नोई ने ली है.

गोल्डी का दावा है कि लॉरेंस ने खुद पेरी को फोन किया और उससे कहा कि मोबाइल पर बातें करना सुरक्षित नहीं है. लॉरेंस ने पेरी को एक तीसरे व्यक्ति के पास भेजा और जैसे ही पेरी वहां पहुंचा, तो वहां पहले से घात लगाए बैठे लॉरेंस के गुर्गों ने उसे पांच गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया.

इंद्रप्रीत पेरी वही शख्स था जो लंबे समय से गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के बीच संदेशवाहक का काम करता था. दोनों गुटों में तनाव बढ़ने पर उसने कई बार समझौता कराने की कोशिश भी की, लेकिन गैंगवॉर लगातार तेज़ होता गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पेरी की हत्या से ठीक पहले दुबई में सीपा की चाकुओं से हत्या हुई थी. इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी और तभी से दोनों गुटों में आरोप-प्रत्यारोप तेज़ हो गए थे. गोल्डी का यह भी आरोप है कि सीपा पुलिस से मिलीभगत कर उनके कई साथियों को गिरफ्तार करवा रहा था और वसूली के करोड़ों रुपये अकेले हड़प रहा था.

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पेरी की शादी सिर्फ सात दिन पहले ही हुई थी. और अब उसकी मौत ने पूरे नेटवर्क में हलचल मचा दी है. पेरी पर हथियार सप्लाई, हत्या की साज़िश और रंगदारी जैसे 12 से ज़्यादा केस पहले से दर्ज थे. वह डीएवी कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दोस्त भी रहा है.

फिलहाल, चंडीगढ़ पुलिस तकनीकी जांच, कॉल रिकॉर्ड और संभावित आरोपियों की गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए है. दोनों गैंगों की हालिया गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news