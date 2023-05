जायरीनों के लिए खुशखबरी, जयपुर से मदीना के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट, इस तारीख से शुरू होगी उड़ानें

Jaipur to Madina flight will start from 21 May: जयपुर एयरपोर्ट से तीन साल के अंतराल के बाद हज उड़ानों का संचालन शुरू होने जा रहा है. खास बात यह है कि इस बार जायरीनों को इसके लिए दिल्ली नहीं बल्कि जयपुर से डायरेक्ट मदीना के फ्लाइट मिलेगी.