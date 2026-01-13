जयपुर को जाम से मिलेगी बड़ी राहत! गोपालपुरा बाईपास और ओटीएस चौराहे पर, एलिवेटेड रोड और यू-लूप से खत्म होगा ट्रैफिक

Jaipur News: जयपुर शहर को जाम-मुक्त और सुगम यातायात व्यवस्था देने की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा तेज़ी से कार्य किया जा रहा है. माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा एवं नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा के नेतृत्व में शहर के सुनियोजित विकास को गति मिल रही है.

इसी क्रम में जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने मंगलवार को जेडीए अधिकारियों के साथ गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी नगर से गुर्जर की थड़ी तक निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड तथा ओटीएस चौराहे पर पुलिया चौड़ीकरण कार्य का स्थल निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान जेडीसी ने अभियंताओं एवं संवेदक प्रतिनिधियों से पाइलिंग सहित विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना परियोजना को तय समय सीमा में पूर्ण किया जाए.

जेडीसी ने स्पष्ट किया कि एलिवेटेड रोड के साथ-साथ उसके नीचे की सड़क पर भी निर्बाध एवं सिग्नल-फ्री ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. इसके लिए चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल हटाकर रोटरी, सब-वे अथवा अन्य विकल्पों की फिज़िबिलिटी पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा ओटीएस चौराहे के पास के.एम. मुंशी 160 फीट चौड़े मार्ग पर स्थित पुलिया के चौड़ीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया गया. जेडीसी ने अधिकारियों को ‘यू-लूप ट्रैफिक मॉडल’ के माध्यम से ओटीएस चौराहे को ट्रैफिक लाइट मुक्त करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए.

यू-लूप मॉडल के तहत दाएं मुड़ने या सड़क पार करने वाले वाहन मुख्य चौराहे से आगे जाकर बने विशेष यू-लूप से यू-टर्न लेकर बाएं मुड़ते हैं, जिससे ट्रैफिक बिना रुके चलता रहता है और जाम की समस्या कम होती है. दौरे के दौरान जेडीसी ने चौराहे व आसपास की सड़कों से जुड़े लंबित न्यायिक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु जोन उपायुक्त-1 को प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए तथा यू-लूप के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने हेतु अन्य विभागों से समन्वय करने को कहा.

इस अवसर पर निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम सहित संबंधित अभियंता एवं अधिकारी उपस्थित रहे. जेडीसी ने अधिकारियों को दीर्घकालीन यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित, सुगम और समय बचाने वाली ट्रैफिक व्यवस्था की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए.

