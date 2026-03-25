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राजस्थान में गौशालाओं पर मंडराया संकट! 317 करोड़ का अनुदान अटका, हजारों संचालक परेशान

Rajasthan News: राज्य में 1703 गौशालाओं को अनुदान नहीं मिलने से संकट गहराया है. वित्त विभाग की मंजूरी अटकी होने से 317 करोड़ रु. का भुगतान रुका है. 13.5 लाख गौवंश के चारा-पानी पर असर पड़ रहा, संचालक परेशान हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByKashi Ram
Published:Mar 25, 2026, 04:45 PM IST | Updated:Mar 25, 2026, 04:45 PM IST

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राजस्थान में गौशालाओं पर मंडराया संकट! 317 करोड़ का अनुदान अटका, हजारों संचालक परेशान

Jaipur News: राज्य में गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान को लेकर संकट खड़ा हो गया है. वित्त विभाग की ओर से अनुदान राशि जारी करने की स्वीकृति नहीं देने से गौशालाओं को भुगतान नहीं हो पा रहा है. राज्य में 1703 गौशालाओं का अनुदान बकाया है. क्या है पूरा मामला, यह जानने के लिए पढ़ें ये खबर.

वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति में अब महज एक सप्ताह बचा है, लेकिन मूक गौवंश को मिलने वाले अनुदान का फंड वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है. वर्ष 2025-26 के पहले फेज यानी अप्रैल से जून माह की अवधि का जारी होने वाला अनुदान ही अब तक नहीं दिया जा सका है. इसे लेकर 1700 से अधिक गौशालाओं के संचालक परेशान हो रहे हैं. दरअसल राज्य सरकार की तरफ से गौवंश के चारा-पानी और रखरखाव के लिए अनुदान राशि दी जाती है. प्रति बड़े गौवंश को रोजाना 50 रुपए और छोटे गौवंश को 25 रुपए का अनुदान दिया जाता है. यह अनुदान 3 चरण में जारी किया जाता है. पहले चरण में अप्रैल से जून माह के लिए, दूसरे चरण में अंधे और अपाहिज गौवंश का जुलाई से सितंबर माह के लिए और तीसरे चरण में अक्टूबर से मार्च माह तक का अनुदान दिया जाता है. आपको बता दें कि राज्य में करीब 3300 गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें 13 लाख 50 हजार गौवंश का भरण-पोषण हो रहा है.

गौशालाओं को अनुदान का गणित !
- राज्य में 3309 गौशालाओं ने किया था अनुदान के लिए आवेदन
- इसके लिए राज्य सरकार ने 556 करोड़ रुपए का बजट किया आवंटित
- 3277 गौशालाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई
- 546 करोड़ के अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई
- वित्त विभाग के जरिए पे मैनेजर को 3185 गौशालाओं की सूची भेजी गई
- इनमें से 1482 गौशालाओं को 209.64 करोड़ राशि का हुआ भुगतान
- अभी भी राज्य की 1703 गौशालाओं को अनुदान नहीं मिला
- 317.45 करोड़ राशि का अनुदान नहीं मिल सका

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गौशालाओं को अनुदान नहीं मिलने को लेकर गोपालन विभाग की चिंता बढ़ती जा रही है. गोपालन विभाग ने इस बारे में कई बार वित्त विभाग को पत्र लिखा है. सूत्रों के मुताबिक, गोपालन विभाग के निदेशक पंकज ओझा इस मामले में वित्त विभाग को पत्र भेज चुके हैं. विभाग का तर्क है कि अनुदान राशि का भुगतान नहीं किए जाने से गौशालाओं में गौवंश के भरण-पोषण में समस्याएं आ रही हैं. वहीं दूसरी तरफ गोपालन विभाग ने अब अक्टूबर से मार्च फेज के लिए अनुदान देने को आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसे लेकर गौशालाओं के ऑनलाइन आवेदन मिल रहे हैं, जिनकी निरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अक्टूबर से मार्च फेज का भुगतान भी जारी करना होगा.

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