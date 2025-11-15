उद्यमियों के लिए खुशखबरी! आकेड़ा डूंगर बनेगा जयपुर का सबसे एडवांस इंडस्ट्रियल हब, 985 लाख का मेगा बूस्ट

Akera Dungar Industrial Area Hub: जयपुर के आकेड़ा डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से अधूरे पड़े विकास कार्य अब आगे बढ़ने वाले हैं. राज्य सरकार की वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के तहत रीको ने यहां 985 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है. उद्यमियों की लगातार उठ रही मांगों और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी को देखते हुए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

रीको के निदेशक मंडल ने बताया कि आकेड़ा डूंगर में वर्षों से विकास कार्य अटके हुए थे. यह औद्योगिक क्षेत्र पहले निजी डेवलपर को अविकसित आधार पर आवंटित किया गया था, लेकिन निर्धारित कार्य समय पर पूरे न होने के कारण उद्यमियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. यहां सड़क, प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव उद्योगों के संचालन को प्रभावित कर रहा था.

उद्यमियों की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने इस बजट में विशेष घोषणा की थी, जिसके बाद अब रीको ने इन कार्यों को स्वयं पूरा करने का निर्णय लिया है. मंजूर किए गए विकास कार्यों में मुख्य रूप से सड़कों का सुधार और सुदृढ़ीकरण, सीसी पेवमेंट निर्माण, पेव्ड शॉल्डर्स, आरसीसी बॉक्स टाइप कल्वर्ट और रोड जंक्शनों पर यूटिलिटी डक्ट बनाने का काम शामिल है.

इसके साथ ही पूरे औद्योगिक क्षेत्र में एलईडी स्ट्रीट लाइट्स और हाई-मास्ट लाइट्स लगाने की योजना भी स्वीकृत की गई है, जिससे रात में भी सुरक्षित और सुगम संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा. इन सुविधाओं के बाद यह क्षेत्र अन्य विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के समान स्तर पर पहुंच सकेगा. रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने कहा कि संगठन का प्रयास है कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए, ताकि उद्यमी अपनी इकाइयों को बिना किसी बाधा के संचालित कर सकें.

उन्होंने बताया कि आकेड़ा डूंगर औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास और बेहतर रखरखाव के लिए यह निवेश एक बड़ा कदम है. इन विकास कार्यों के पूरा होने के बाद न केवल यहां औद्योगिक माहौल सुधरेगा बल्कि उद्यमियों की उत्पादकता में भी वृद्धि होने की उम्मीद है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम जयपुर के निकट स्थित इस औद्योगिक क्षेत्र को एक विकसित और आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा.

