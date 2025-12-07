Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अब सड़क पर शव के साथ प्रदर्शन किया तो सीधी जेल! राजस्थान में नए कानून से मचा हड़कंप

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने मृत शरीर सम्मान अधिनियम के नियम मंजूर किए. अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित होगा. 24 घंटे में अंतिम संस्कार जरूरी, वरना पुलिस करेगी. अस्पताल बकाया बिल पर शव नहीं रोक सकेंगे. उल्लंघन पर 6 माह से 5 साल तक सजा और जुर्माना तय.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Sharma
Published: Dec 07, 2025, 07:57 PM IST | Updated: Dec 07, 2025, 07:57 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 12वीं कक्षा तक बच्चियों को सरकार देती है 50000, बस इस एक काम से आप भी ले सकते हैं लाभ!
6 Photos
Rajasthan Government Scheme

राजस्थान में 12वीं कक्षा तक बच्चियों को सरकार देती है 50000, बस इस एक काम से आप भी ले सकते हैं लाभ!

2026 तक बन सकते हैं राजस्थान के ये प्रोजेक्ट, जो बदल देंगे शहरों और गांवों का नक्शा!
7 Photos
Rajasthan government project

2026 तक बन सकते हैं राजस्थान के ये प्रोजेक्ट, जो बदल देंगे शहरों और गांवों का नक्शा!

राजस्थान में शीतलहर से हाड़ कंपाने वाली सर्दी! पश्चिमी विक्षोभ ने बढ़ाई ठंड की मार, पढ़ें शाम का वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में शीतलहर से हाड़ कंपाने वाली सर्दी! पश्चिमी विक्षोभ ने बढ़ाई ठंड की मार, पढ़ें शाम का वेदर अपडेट

Photos: 7 महीने में खड़ा, 7 मिनट में ढहा... देखें कैसे मिट्टी में मिल गया जयपुर का सबसे विवादित होटल
7 Photos
Jaipur news

Photos: 7 महीने में खड़ा, 7 मिनट में ढहा... देखें कैसे मिट्टी में मिल गया जयपुर का सबसे विवादित होटल

अब सड़क पर शव के साथ प्रदर्शन किया तो सीधी जेल! राजस्थान में नए कानून से मचा हड़कंप

Rajasthan New Rule: प्रदेश में सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया तो जुर्माना और सजा मिलेगी. राज्य सरकार ने राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम के नियमों को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 24 घंटे में शव का अंतिम संस्कार जरूरी है, यदि ऐसा नहीं किया तो, इसके बाद पुलिस शव काे कब्जे में लेकर जबरन अंतिम संस्कार कर देगी. राजस्थान यह कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है.

राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम को लेकर बनाए नियम
राज्य में आए दिन शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने तथा अपनी मांगे मनवाने की घटनाएं हो रही हैं. इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए तत्कालीन सरकार ने दो साल पहले राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम के तहत कानून बनाया था. अब राज्य की भजनलाल सरकार ने इस अधिनियम को लेकर नियम बनाए हैं. इसके बाद अब राज्य में सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने पर पूरी तरह रोक रहेगी.

बकाया बिल पर भी अस्पताल नहीं रोकेंगे शव
सड़क पर शव रख कर प्रदर्शन करने के साथ ही नियमों में सरकार ने प्रावधान किया है कि बिल बकाया होने पर अस्पताल भी शव नहीं रोक सकेंगे. हाल ही शहर के एक अस्पताल में बिल बकाया होने पर शव रोक लिया था, हालांकि कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलन करने पर शव को छोड़ा गया. यदि अस्पताल प्रशासन बिलों का भुगतान नहीं होने पर शव को नहीं रोक सकेगा. अस्पताल को परिवार या सार्वजनिक प्राधिकरण को सम्मानजनक तरीके से शव सौंपना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सजा के ये प्रावधान

1. मृतक के परिजन अगर शव को कब्जे में नहीं लेते हैं तो एक साल तक सजा या जुर्माना देना होगा.
2. परिवर के सदस्य शव का उपयोग प्रदर्शन के लिए करता है या अन्य व्यक्ति को विरोध करने के लिए अनुमति देता है तो परिजन को दो साल की जेल या जुर्माना भरना होगा.
3. परिवार के अलावा कोई व्यक्ति शव का विरोध प्रदर्शन के लिए उपयोग करता हो छह माह से पांच साल तक सजा या जुर्माना.
4. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लावारिश शवों को जैनटिक डाटा सुरक्षित रखा जाएगा. डाटा लीक करने वाले दोषी कर्मचारी का अधिकारी को 3 से 10 साल की सजा हो सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news