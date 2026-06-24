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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 दिन से ज्यादा APO में नहीं रह सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने APO व्यवस्था पर सख्ती करते हुए नए नियम लागू किए हैं. अब किसी अधिकारी-कर्मचारी को बिना स्पष्ट कारण 30 दिन से ज्यादा APO में नहीं रखा जा सकेगा. अवधि बढ़ाने के लिए वित्त विभाग की मंजूरी जरूरी होगी. सरकार ने इसे सजा का माध्यम बनाने पर रोक लगाई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: Jun 24, 2026, 08:29 PM|Updated: Jun 24, 2026, 08:29 PM
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 दिन से ज्यादा APO में नहीं रह सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी
Image Credit: Rajasthan Government Rules On APOSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Government Rules On APO: राजस्थान में अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना स्पष्ट कारण लंबे समय तक APO में रखने पर सरकार ने सख्ती दिखाई है. वित्त विभाग ने नया परिपत्र जारी कर साफ कर दिया है कि अब APO का इस्तेमाल सजा देने या अनुशासनात्मक कार्रवाई का विकल्प नहीं बनेगा.किसी कर्मचारी को 30 दिन से ज्यादा APO में रखने के लिए वित्त विभाग की मंजूरी लेनी होगी.

राजस्थान में अधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय प्रमुख मनमाने तरीके से APO में नहीं रख सकेंगे. वित्त विभाग ने राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 25-ए के तहत विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी विभागों को सख्ती से इनका पालन करने के आदेश दिए हैं. सरकार ने माना है कि पहले जारी कई APO आदेश नियमों के विपरीत थे, जिन्हें हाई कोर्ट भी समय-समय पर रद्द कर चुका है.

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केवल सीमित परिस्थितियों में किया जा सकेगा APO
सरकार ने स्पष्ट किया है कि APO केवल सीमित परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा. जैसे अवकाश से लौटने पर, प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण से वापस आने पर, नई पोस्टिंग का इंतजार होने पर, ट्रांसफर स्वीकार नहीं करने की स्थिति में या फिर जनहित और प्रशासनिक आवश्यकता के विशेष मामलों में. साथ ही विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि छुट्टी या डेप्युटेशन से लौटने वाले कर्मचारियों के पोस्टिंग आदेश पहले ही जारी किए जाएं ताकि अनावश्यक रूप से APO की स्थिति ही पैदा न हो.

APO करने का कारण लिखित रूप से देना होगा
सरकार ने साफ कर दिया है कि APO किसी भी स्थिति में सजा की कार्रवाई का माध्यम नहीं बनेगा. किसी कर्मचारी को APO में रखने का कारण आदेश जारी करते समय लिखित रूप से बताना होगा. साथ ही ट्रांसफर के बाद अधिकारी या कर्मचारी को नई जगह जॉइन करने से रोकने की परंपरा को भी गलत बताते हुए इसे तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं.

30 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकेगा APO
नई गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी कर्मचारी को 30 दिन से अधिक APO में नहीं रखा जा सकेगा. यदि विशेष परिस्थितियों में अवधि बढ़ानी हो तो वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं, यदि 30 दिन के भीतर पोस्टिंग नहीं होती है तो संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव को हर महीने इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजनी होगी. पूरे मामले की हर तीन महीने में मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा भी होगी.

नए निर्देशों से बढे़गी पारदर्शित - सरकार
सरकार का दावा है कि इन नए निर्देशों से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी, कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित होगा और APO जैसी व्यवस्था का दुरुपयोग रुकेगा. वहीं राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को लंबे समय से चली आ रही उस व्यवस्था पर अंकुश के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें कई बार अधिकारियों को बिना स्पष्ट कारण लंबे समय तक APO में रखा जाता था.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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